Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle

Lassan három hete az energiaválság lehetséges forgatókönyvei foglalkoztatják a befektetőket és a gazdasági döntéshozókat, a legtöbb találgatás pedig arról szól, hogy vajon megismétlődhet-e 2022 válsága, vagy ezúttal minden más lesz. Az biztos, hogy a piacokban, a jegybankokban és az emberekben is élénken él még a legutóbbi krízis keserű emléke, a gazdasági kontextus azonban nagyban különbözik az akkoritól. Az, hogy milyen úton indul el Európa gazdasága, akár az EKB csütörtöki kamatdöntésén is kiderülhet.

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kirobbanó újabb energiaválság óta egyetlen kérdés foglalkoztat minden munkavállalót, vállalkozót, vállalatot, politikust és befektetőt: tényleg megismétlődhet 2022-2023 inflációs válsága?

A piaci mozgások és a hírek alapján még élénken élnek a legutóbbi energiaválság sebei, most pedig kiderül, hogy mindenki megtanulta-e a leckét.

Csütörtökön ezt az Európai Központi Banknak (EKB) kell bizonyítania, az energiasokkra adott hibás reakció ugyanis sorsdöntő volt 2022-ben - és sorsdöntő lehet most is.