Eljött a középhatalmak pillanata? Az amerikai, kínai szorításban addig kell lépni, míg nem lesz túl késő

Szerencsére a jelenlegi geopolitikai helyzet lehetőségeket is kínál a középhatalmak számára. Az olyan, együttműködésre készt felek koalíciói, mint az Európai Unió, India, Japán, Brazília, Kanada és más államok együtt dolgozhatnának azon, hogy növeljék a pénzügyi és politikai támogatást olyan intézmények számára, mint az ENSZ, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és a Kereskedelmi Világszervezet.
Természetesen könnyebb megerősíteni a meglévő intézményeket, mint újakat létrehozni: az USA és Kína alááshatja mindazt, amit más hatalmak megpróbálnak felépíteni, és az USA, Kína és Oroszország még mindig jelentős hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy ellenálljon az ENSZ Biztonsági Tanácsában végrehajtandó mélyebb reformoknak. De éppen ezért a cél az lenne, hogy megőrizzék azokat az intézményeket, amelyek a leginkább ki vannak téve az amerikai kivonulásnak és a kínai dominanciának.
A biztonságpolitika terén az USA és Kína anyagi és katonai fölénye miatt a legtöbb középhatalom továbbra is az USA-hoz való igazodástól függ a haderők koordinációja, a fegyverfejlesztés és a titkosszolgálati együttműködés terén. De már kimutathatók kivételek is.
