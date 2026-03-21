Eljött a középhatalmak pillanata? Az amerikai, kínai szorításban addig kell lépni, míg nem lesz túl késő

Amerika szövetségesei már nem tekintik az USA-t a kollektív biztonság, a szabadkereskedelem és a jogállamiság bajnokának. Ugyanakkor Kína növekvő gazdasági ereje és politikai befolyása sok országot aggodalommal tölt el, amelyek jóléte egyre inkább a Kínával való konstruktív kapcsolatok fenntartásától függ. Ebben a feszült új környezetben – amelyben az USA és Kína uralja a nemzetközi rendszert, Oroszország pedig annak felforgatására törekszik – Mark Carney kanadai miniszterelnök januárban arra szólított fel, hogy „a középhatalmaknak együtt kell fellépniük”. De mit is jelent ez pontosan? A “középhatalmak” megerősíthetik-e a meglévő multinacionális intézményeket, mint például az ENSZ-t? Együtt tudnak-e működni olyan kérdésekben, ahol érdekeik egybeesnek, hogy megvédjék a közös javakat? Sok okunk van arra, hogy szkeptikusak legyünk e téren. De ha ezek az országok most nem találnak módot arra, hogy érvényesítsék érdekeiket, akkor el kell viselniük mindazt, ami az amerikai-kínai dominancia által meghatározott jövőben rájuk vár.

Szerencsére a jelenlegi geopolitikai helyzet lehetőségeket is kínál a középhatalmak számára. Az olyan, együttműködésre készt felek koalíciói, mint az Európai Unió, India, Japán, Brazília, Kanada és más államok együtt dolgozhatnának azon, hogy növeljék a pénzügyi és politikai támogatást olyan intézmények számára, mint az ENSZ, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és a Kereskedelmi Világszervezet.

Természetesen könnyebb megerősíteni a meglévő intézményeket, mint újakat létrehozni: az USA és Kína alááshatja mindazt, amit más hatalmak megpróbálnak felépíteni, és az USA, Kína és Oroszország még mindig jelentős hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy ellenálljon az ENSZ Biztonsági Tanácsában végrehajtandó mélyebb reformoknak. De éppen ezért a cél az lenne, hogy megőrizzék azokat az intézményeket, amelyek a leginkább ki vannak téve az amerikai kivonulásnak és a kínai dominanciának.

A biztonságpolitika terén az USA és Kína anyagi és katonai fölénye miatt a legtöbb középhatalom továbbra is az USA-hoz való igazodástól függ a haderők koordinációja, a fegyverfejlesztés és a titkosszolgálati együttműködés terén. De már kimutathatók kivételek is.