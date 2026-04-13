Hullámvasúton az építőipar

Folytata cikkcakkos pályáját az építőipar: februárban a termelés volumene 4,9%-kal meghaladta az előző havit. Az emelkedés részben korrigálja a januári nagy esést, de az ágazat kilátásai továbbra sem tűnnek megnyugtatónak.

Elsősorban a kedvezőtlen időjárás hatásait lehetett sejteni az építőipar januári nagy visszaesése (-8,7% hó/hó) mögött, így nem meglepetés, hogy februárban növekedés (+4,9% hó/hó) következett. Az építőipar ezzel folytatta zajos pályáját:

A nagy kilengések miatt még trendet is nehéz meghatározni az építőipari teljesítményhez. Az elmúlt két évben leginkább stagnálás közeli helyzet látszik, de egy széles, lefelé tartó sávból továbbra sem tudott kitörni.

Az első negyedév összteljesítménye várhatóan elmarad majd a tavalyi utolsó negyedévtől, vagyis a GDP-növekedéshez nem fog hozzájárulni az ágazat.

Ezen még a márciusi adat tompíthat, de stagnálásnál jobb negyedéves ágazati eredmény nem nagyon jöhet ki.

Gyengén alakult az év eleji kereslet. A KSH adatai szerint februárban a megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 44,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 38,7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 51,5%-kal visszaesett. Az építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene 9,5%-kal meghaladta a 2025. februárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 14,4%-kal nagyobb volt.

