25 év múlva ember léphet a Marsra

A jelenlegi költségvetéssel vagy valamivel nagyobbal 25 év alatt lehet megoldani ezeket a problémákat

- jósolta Tom Jones nyugalmazott űrhajós. A problémák valóban jelentősek: a Földtől 225 millió kilométerre található Marsig kilenc hónapig tart az utazás. Ez az űrhajósok számára kilenc hónapi súlytalanságot jelent, holott a tudósok óvnak a túl hosszú időn át tartó súlytalansági szakaszoktól, mert rongálhatja a retina véredényeit, rontva a látást. Hosszas világűrbeli tartózkodás a csontok kalciumvesztésével is jár.A tudósok nehezen tudják felbecsülni, milyen hatásai lennének egy egyéves Mars-küldetésnek. "Már most el kell kezdeni egyes kulcsfontosságú technológiákra összpontosítani" - mondta Tom Jones újságíróknak helyi idő szerint kedden Washingtonban.A 2001-ben nyugdíjba vonult űrhajós szerint az emberi testet fenyegető veszélyeket a Mars-utazás idejének csökkentésével, egyebek mellett atommeghajtású rendszerek alkalmazásával lehet megoldani. Megoldást kell találni a sugárzás problémáira is. Egy Mars-utazás során egy űrhajós annyi sugárzásnak lenne kitéve, mint teljes pályája során."Nincs még megoldás a kozmikus sugarak és a napkitörések elleni védelemre" - ismerte el Tom Jones. A szakértők több technológiát is fejlesztésre javasoltak, egyebek mellett az indulással kapcsolatban.Az emberes Mars-utazás előkészítése jegyében a NASA májusban elindította az InSight nevű szondát, amely várhatóan november 26-án száll le a Marsra. A 993 millió dolláros (284,5 milliárd forint) küldetés célja a Mars belső szerkezetének tanulmányozása annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan formálódnak a naprendszer sziklás bolygói. 2020-ban egy újabb járművet indítanak a Marsra, amellyel a marsi környezet nyújtotta életlehetőségek és egy ősi élet jelei után kutatnak.