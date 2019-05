320 körüli euróárfolyam, gyorsuló infláció, lassuló növekedés - Ez várhat idén Magyarországra

a kereskedelempolitika,

az USA, az euróövezet és Kína gazdasági lassulása,

geopolitikai kockázatok,

és a Brexit.

Egyrészt az erős belső motorok (fogyasztás, beruházási aktivitás) továbbra is húzzák a növekedést.

Másrészt a külső környezet romlása ellenére a hazai exportteljesítmény ellenállónak bizonyult, relatíve jól teljesített, ami így hozzájárult a korábban vártnál kedvezőbb növekedési számokhoz.

Nagy dilemmája abból áll, hogy az inflációs tendenciák alapján normalizálni kellene a monetáris kondíciókat, de a forintot nem kéne hagyni túlzottan erősödni.

A 315 alatti euró-forint valószínűleg nem kívánatos az MNB számára, viszont a 330 körüli, illetve afeletti euró-forintot szintén nem szeretne látni a jegybank, hiszen az számos kockázatot hordoz magában.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint nem kell számolni globális válsággal, amerikai, vagy euróövezeti recesszióval, vagyis azok a vészforgatókönyvek, amelyekkel mostanában egyre többször lehet találkozni, nem tűnnek megalapozottnak. Az viszont egyértelmű, hogy a világgazdaság túljutott ciklikus csúcsán - teszi hozzá Trippon. A lassulás egy része természetes, ciklikus folyamat, ezt azonban számos egyedi tényező felerősítette, ezért láthattunk sok helyen markáns lassulást.Azt viszont érdemes hangsúlyozni, hogy ezt az alapforgatókönyvet rengeteg lefelé mutató kockázat övezi, vagyis nagyobb a valószínűsége a kilátások további romlásának, mint a javulásnak. A leggyakrabban emlegetett és legnagyobb veszélyekHosszabb távon viszont Trippon Mariann szerint a legnagyobb kockázatot a társadalmi feszültségek jelentik (a világgazdasági válság óta a populizmus erősödése, politikai szélsőségek terjedése), illetve ennek lehetséges hatásai a gazdaság egyes dimenzióira.Trippon szerint egyértelműen lassulás várható idén a növekedésben, azonban az első negyedéves adatok alapján ennek mértéke kisebb lesz, mint amire korábban számítani lehetett. Az eddigi meglepetés két tényezővel magyarázható:A CIB szakértője szerint a fenti pozitív meglepetések hatására idén is 4% körüli ütemben bővülhet a hazai GDP. 2020-2021-ben azonban jelentős lassulás következhet be. A belső motorok ugyanis nem fogják tudni ilyen erősen húzni magukkal a gazdaságot (EU-s források beáramlása elapad, a lakossági fogyasztás bővülése is mérséklődhet), miközben a nettó export a lassuló hazai fogyasztás következtében mérséklődő importszükséglet következtében pozitívan fog hozzájárulni a gazdasági teljesítményhez (vagyis a külkereskedelem növekedési hozzájárulása ismét pozitívvá válhat).Trippon szerint jelenleg az inflációs helyzet az egyik legizgalmasabb téma a haza gazdasági környezetben.Ennek ellenére a CIB szakértője nem számít az infláció elszabadulására, az erős árnyomás azonban fennmaradhat, az infláció tartósan a célérték felett lehet. Ennek oka, hogy a belső inflációs nyomást okozó faktorok (szűk munkaerőpiac, dinamikus béremelkedés által generált fogyasztás) nem fog várhatóan érdemben gyengülni, egyelőre pedig külföldről sem látszik, hogy dezinflációs sokk érkezne, ami így mérsékelné a belső árnyomást.Ennek volt az eredménye a márciusi döntés, amikor is jelképes normalizációhoz nagyon galamb (a laza monetáris politika mellett elkötelezettséget mutató) kommunikáció társult.A CIB szakértője a minél lazább kondíciókhoz való jegybanki ragaszkodás ellenére úgy véli, hogy idén még sor kerülhet kamatemelésre, emellett folytatódhat a kiszorítandó likviditás csökkentése.Trippon a forinttal kapcsolatban elmondta, hogy a következő időszakban a 315-325-ös sáv lehet az irányadó.Mindezek fényében a CIB-nél 320 körüli, vagyis a jelenleginél valamivel erősebb forintárfolyammal számolnak az idei év végére vonatkozóan.