50 milliárd forintos értékben kötött swapügyleteket az MNB

A közlemény szerint az ötéves futamidőn 20 milliárd forint, a tízéves futamidőn pedig 30 milliárd forint volt a meghirdetett mennyiség, amelyre a bankok 60 milliárd, illetve 83 milliárd forint összegben nyújtottak be ajánlatokat. Az MNB az ötéves lejáraton 20 milliárd, a tízéves lejáraton 30 milliárd forint értékben kötött üzletet a bankokkal. Az öt- és tízéves MIRS-tenderen 21, illetve 20 bank vett részt.Az MNB a tendereken meghirdetett kamat meghatározásakor a monetáris politikai cél mellett figyelembe veszi a piaci folyamatokat is. A MIRS árazása az aktuális piaci jegyzésekhez képest történik, így a piaci árak változásával a tendereken meghirdetett kamatok a monetáris tanács által előre meghatározott keretek között módosulhatnak.A jegybank közleményében emlékeztet: az MNB Monetáris Tanácsa 2017. november 21-én két nem konvencionális eszköz, a monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz, illetve a jelzáloglevél-vásárlási program bevezetéséről döntött, amelyek a monetáris politikai eszköztár szerves részei.Az MNB feltétel nélküli, 5 és 10 éves futamidejű kamatcsere-eszközt vezetett be, amelynek 2018 első három negyedévi keretösszegét 900 milliárd forintban határozta meg a monetáris tanács június 19-i ülésén.Az MNB a monetáris politikai célú kamatcsere-eszközt programszerűen kívánja működtetni - közölték.