6 éves csúcsra szárnyalt, de miért? - Megdöbbentő ábrán a magyarázat!

Az arany az utóbbi hónapokban 1300 dollár körüli szintről lódult meg, de azóta néhány megálló mellett gyors ütemben 1500 dollár fölé ugrott az árfolyam. Ekkora mértékű ugrásra ilyen rövid idő alatt évek óta nem volt példa.

világszerte rendkívüli mértékben bővül azon állampapírok volumene (immár 15 ezer milliárd dollár felett jár!), amelyek negatív kamatot "kínálnak", azaz olyan állampapírok, amelyek megvásárlásával a befektető vállalja, hogy ha lejáratig megtartja, akkor a negatív hozammal egyező tőkét bukik a befektetésén. Az állampapírokkal szemben az arany nem kínál kamatot, de legalább a megvásárlásával nem is kell biztos tőkebukással kalkulálnia a befektetőknek (igaz az árfolyam csökkenésével ez előfordulhat).

A válasz pedig "egyszerű":Egyrészt hatalmas likviditású, sok ezer milliárd dolláros piacokról van szó és a nagy intézményi befektetők kezét rendszerint kötik a szabályzatok, így kénytelenek a pénzt akár a biztos, de előre kalkulálható tőkeveszteség mellett is betenni állampapírba. Emellett az is lényeges, hogy a japán jegybank még mindig gőzerővel nyomtatja a pénzt, ami más országok állampapír piacán a plusz kereslet miatt a hozamok leszorítása irányába hat, illetve a kamatvágások mellett a pénznyomtatás újrakezdése határára ért az EKB és a Fed is. Ezek pedig mind-mind lefelé tolják az állampapír hozamokat.Így azoknak a befektetőknek, akik a portfóliójuk egy részét tehetik az állampapíron kívüli eszközosztályba (is), illetve a kisebb befektetőknek isRáadásul azzal, hogy például Kínában a deflációs veszélyek is újra erősödnek, ismét csak kézenfekvő az arany vásárlása, hiszen az legalább megvéd(het) a csökkenő árkörnyezettől is. Az alábbi ábra egyébként afelé mutat, hogy ha tovább bővül világszerte a negatív kamatot kínáló állampapírok volumene (esélyes a globális gazdasági lassulás és jegybanki élénkítés újabb köre mellett), akkor bizony az arany tovább emelkedhet a következő hónapok során.