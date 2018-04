9,5 milliárd fointból tisztázzák a hazai földek tulajdonviszonyát

Több tízezer olyan ingatlan található az országban, amelynek különböző okokból tisztázandóak a tulajdoni viszonyai. Ahhoz, hogy hasznosíthatóak legyenek, jogalkotásra is szükség lesz, amelynek zajlik az előkészítése, mondta Fazekas Sándor.Említést tett a mintegy 200 ezer hektárnyi zártkerti, jelenleg nem művelt területekről is. "Komoly gond a Balaton környékén és Somogyban is, miként lehet ezeket összevonni, illetve újra használatba venni" - mondta.