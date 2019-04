A Brexit-maratonból most lett végképp Brexit-rétestészta

Amennyiben időközben mindkét fél ratifikálja a kiválás feltételeit rögzítő, de a londoni törvényhozás által többször is elutasított szerződést, akkor a következő hónap első napján automatikusan megszűnik a brit tagság.

Ha a szigetország május 22-ig nem hagyja jóvá a megállapodást, és még tagja az EU-nak, akkor részt kell vennie az európai parlamenti választásokon. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor június 1-jén kiesik az Európai Unióból.

Ha október 31-ig sincs megszavazott kilépési megállapodás, akkor... nos akkor sincs semmi. Legalábbis a zárónyilatkozat alapján a felek októberben ugyanilyen tanácstalanul nézegethetik majd egymást, és a határidő felé közeledve lehet újra latolgatni a különböző forgatókönyveket a rendezetlen kilépéstől a különféle hosszabbításokig.

Az elkövetkező hat hónapban az ügy teljes egészében a szigetország kezében van. Ratifikálhatják a kiválási egyezményt, ebben az esetben véget ér a hosszabbítás. Újragondolhatják a Brexit-stratégiát. Még a kilépési szándékot is visszavonhatják.

Ez alapján a következő kimenetek adódnak:Theresa May brit kormányfő semmilyen utalást nem tett arra, hogy mitől lenne nagyobb esélye elfogadtatni a parlamenttel az általa kitárgyalt kilépési feltételeket a következő fél évben, mint korábban. A Munkáspárttal történő egyeztetés csak egy blöffnek látszik, a parlamentben pedig megmerevedtek az álláspontok. Ez azt jelenti, hogy a May-alkunak, vagy más kilépési stratégiának is kevés az esélye a parlamenti többség megszerzésére - de legalábbis nem több, mint az EU-csúcs előtt.Ennek fényében Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének zárószavai egyszerre érthetők, de mégis komikusak:Az EU stratégiájában továbbra is főszerepet játszik az a megfontolás, hogy ne neki kelljen kimondania, hogy a briteknek azonnal távoznia kell (hard-Brexit). Viszont mivel a brit parlament döntése köti Theresa Mayt, hogy neki hosszabbítania kell, illetve a hard-Brexitet is el kell kerülnie, tőle nem várható, hogy az asztaltól felállva valóra váltja a hard-Brexiterek nagy álmát. Ezek után maradt az egymásra nézés, és a hosszabbítás időtartamán való vitatkozás - érdemi előrelépés nélkül.Az EU részéről megjelent egy újabb félelem is, nevezetesen, hogy a britek bennragadás esetén blokkolják a döntéshozatalt. Ezzel ugyanis növelik az elhúzódó kilépési folyamat költségeit, és esetleg az EU-t vissza lehetne kényszeríteni a tárgyalóasztalhoz, hogy a May-alkunál kedvezőbb megállapodást csikarjanak ki. Éppen ezért a zárónyilatkozatban kitértek rá, hogy London vállalta, a halasztás ideje alatt konstruktívan, felelősségteljesen fog eljárni a jóhiszemű együttműködés jegyében, tartózkodik minden olyan intézkedéstől, amely akadályozhatja az EU céljainak elérését, különösen a döntéshozatali eljárásokban.Ezen felül ismét leszögezték, hogy nem tárgyalható újra a kiválási szerződés, valamint hogy "minden egyoldalú vállalásnak, nyilatkozatnak vagy egyébnek összhangban kell lennie ezen dokumentum szövegével és szellemével egyaránt". Aláhúzták végül, az Egyesült Királyság egyelőre teljes jogú tag marad, ennek minden kötelezettségével.Ilyen körülmények között nem csoda, ha Tusk újságírói kérdésre válaszolva nem tudta kizárni azt a forgatókönyvet, hogy az október 31-éig tartó halasztást megelőző EU-csúcson megegyezés születhet a határidő további kitolásáról.May fájdalmasan nem mondott semmit. Azt hangoztatta, hogy az alsóháznak mihamarabb jóvá kell hagynia a Brexit-megállapodást, akár már májusban, és távozni kell az EU-ból, amint csak lehetséges. Arra nem tért ki, hogy a háromszor leszavazott megállapodás egyáltalán újra beterjeszthető-e a parlament elé, illetve arra sem, hogy negyedszerre miért kapna többséget.Fontos szempont lehet, hogy az Európai Bizottság mandátuma is október végén jár le, mivel egyes diplomáciai források korábban arról számoltak be, hogy egy hosszú halasztás akár a brüsszeli testület megbízatásának néhány hónapos kiterjesztését is eredményezheti. Az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a bizottság új elnökét és a szervezet tagjait, és amennyiben az Egyesült Királyság részt vesz a választásokon, majd később kilép az EU-ból, akkor a kinevezés nem tükrözné a brit képviselők távozásával megváltozó hatalmi egyensúlyt, ami legitimitási kérdéseket vethetne fel. Ugyanakkor az Európai Parlamenti választás, illetve a következő uniós költségvetés sürgős tervezési igénye hasonló aggodalmakat vetett fel, az EU mégis átlendült rajtuk, amikor megadta az új, október végi határidőt.Így lett a Brexit-maratonból Brexit-rétestészta.