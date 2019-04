A Brexit miatt nincs idő foglalkozni a brit gazdasággal

Philip Hammond, aki pénteken, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank washingtoni éves közgyűlésén nyilatkozott a BBC televíziónak, kijelentette: ha sikerülne a Brexit feltételrendszerét rögzítő, a londoni alsóház által eddig háromszor is leszavazott megállapodást elfogadtatni, akkor a brit kormány "nagyobb sávszélességet" tudna biztosítani olyan alapvető kérdéseknek, mint a brit gazdaság növekedése. Hozzátette: amíg nincs elfogadott Brexit-megállapodás, a költségvetési célkitűzések teljesítéséhez szükséges döntéseket sem lehet meghozni. "Csak a kilépési megállapodás elfogadása után tudom arra összpontosítani a figyelmemet, hogy a gazdaság merre tart a következő években" - mondta a brit pénzügyminiszter.A brit és a nemzetközi üzleti szféra képviseleti szervezetei, valamint a legtöbb makrogazdasági elemző máris a Brexit bizonytalanságaiból eredő súlyos növekedési kockázatokra hívja fel a figyelmet. A brit Kereskedelmi Kamarák szövetsége (BCC) minap közzétett új prognózisában rontotta a brit gazdaság idei és jövő évi növekedésére adott előrejelzéseit, szintén elsősorban a Brexit körüli bizonytalanságokkal indokolva a döntést.A brit üzleti vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezet felülvizsgált előrejelzése szerint a brit hazai össztermék (GDP) 2019 egészében várhatóan 1,2 százalékkal, 2020-ban 1,3 százalékkal növekszik. A kamarai szövetség eddig érvényben volt előrejelzése 1,3, illetve 1,5 százalékos GDP-növekedéssel számolt erre a két évre. A szervezet közölte: ha 2019-re szóló, rontott előrejelzése beválik, ez lesz a brit gazdaság leggyengébb éves növekedése a 2009-es pénzügyi válság óta.A Centre for Economics and Business Research (CEBR) legutóbbi helyzetértékelésében közölte: megítélése szerint a brit gazdaság idei növekedési kilátásai "valahol a rossz és a rettenetes között járnak". A ház szerint mivel a Brexitből eredő bizonytalanságok valószínűleg a korábban gondoltnál is hosszabb ideig elhúzódnak, a brit gazdaság növekedési üteme az idén várhatóan "minimális" lesz. A CEBR londoni elemzői jelenleg 0,5 százalékos brit GDP-növekedést várnak 2019 egészére, de hangsúlyozták: a tényleges növekedési ütem ennél is sokkal rosszabb lehet a gazdaságba vetett bizalom összeomlása esetén, vagy akkor, ha a világgazdaság "zuhanórepülésbe" kezd.A fejlett ipari gazdaságok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legutóbbi globális jelentésében közölte: felülvizsgált előrejelzése szerint a brit hazai össztermék zökkenőmentes, rendezett Brexit esetén is mindössze 0,8 százalékkal növekszik az idén. Az OECD szerint ha a brit EU-tagság megszűnéséig nem sikerül életbe léptetni a Brexit-megállapodást, és így a kilépés után tervezett átmeneti időszak is elmarad, az valószínűleg recesszióba sodorná a brit gazdaságot.A csütörtök hajnalban véget ért soron kívüli EU-csúcsértekezleten kompromisszumos egyezség született a brit kilépés határidejének újabb, immár második halasztásáról, amely ezúttal legkésőbb október 31-ig terjedhet. E haladék nélkül a brit EU-tagság pénteken, közép-európai idő szerint éjfélkor megállapodás nélkül, rendezetlen körülmények közepette megszűnt volna. Az EU-csúcs halasztási döntése nyomán ez lekerült a napirendről, bár a megállapodás nélküli Brexit egy későbbi időpontban továbbra sem kizárható.