A Brexit-szöveg módosítását kéri May az EU-tól - Itt a ma esti menetrend!

A Konzervatív Párt (kormánypárt) vezető Brexit-párti és maradás-párti képviselői közösen nyújtottak be egy olyan módosító indítványt , amely azt szorgalmazza, hogy tárgyalják újra az északír tartalékmegoldást az EU-val, vagy ha ezt nem sikerül elérni, akkor 2021 végéig átfogó kereskedelmi megállapodás nélkül se eshessen a normál WTO-tagság szintjére az Egyesült Királyság a kereskedelmi kapcsolatokban.

A Konzervatív Párt képviselője, Dominic Grieve és más pártok számos képviselője közösen jegyzi azt a módosító indítványt, ami kvázi kivenné a kormány "kezéből" a Brexit ügyében a kezdeményezés lehetőségét bizonyos ülésnapokon februárban és márciusban és a parlament "kezébe" adná azt. Bár az ilyen ülésnapokon átvitt Brexit-módosító indítványok nem lennének kötelezőek, de politikaiak erősen behatárolnák a kormány mozgásterét.

A Munkáspárt (ellenzék vezető ereje) képviselője, Yvette Cooper módosítója, amely mögé a pártvezetés is erőteljesen felsorakozott, azt tartalmazza, hogy február 5-től lényegében a parlament venné át az irányítást a Brexit-folyamatban (kivennék a kormány "kezéből" a kezdeményezés lehetőségét) és ha február 26-ig nem sikerül a kormánynak egy olyan megállapodást összehoznia, amelyet az alsóház többsége megszavaz, akkor egy olyan törvényről szavaz a ház, amely szerint eltolnák a március 29-én éjfélkor bekövetkező Brexitet (a törvény alapján a brit kormánynak kezdeményeznie kellene az EU-nál a március 29-én lejáró kétéves kilépési intervallum kinyújtását). Az eredeti módosító javaslat még 9 hónapos elnyújtást tartalmazott (azaz 2019. december 29-ig elnyújtanák), de friss munkáspárti jelzések szerint ennél rövidebb lenne az elnyújtás. Ez a javaslat azért fontos, mert a több hónapos Brexit-elnyújtás (ha belemegy az EU is), lehetőséget adna arra, hogy akár az egész Brexit-folyamat irányát is megváltoztassák, hiszen lenne akár idő második népszavazásra, vagy előrehozott választásokra is.

Mivel az elfogadott Brexit-megállapodás az északír tartalékmegoldás helyett (ami az északír területet és így az Egyesült Királyságot a vámunióban tartaná addig, amíg nincs átfogó kereskedelmi megállapodás az EU-val) alternatív megoldást is lehetővé tesz, ezért úgy tűnik, hogy May a mai döntéssel "nyitott kapukat dönget" az EU-nál. Ehhez a stratégiájához ma este remélhetőleg kellő mértékű politikai felhatalmazást is kap a brit parlament alsóházában.Este 8-tól kezdődik ugyanis egy fontos szavazási procedúra, amelynek keretében a képviselők a May által a Brexit ügyében múlt héten vázolt továbblépési menetrendhez (B-tervhez) megfogalmazott módosító indítványokról szavaznak. 14 féle módosító indítványt nyújtottak be a képviselők és kedd délután John Bercow, a képviselőház vezetője ezek közül 7 módosítót választott ki, ezekről tartanak tehát ma este szavazást. Egyszerű többség kell ahhoz, hogy bármelyik módosító indítvány átmenjen a parlamenten.Ma este 8-tól tehát fokozott izgalmak várhatók ismét a brit parlament alsóházában. Az eseményeket kiemelten figyeljük és a legfontosabb fejleményekről beszámolunk.