Széles körben arra számítanak, hogy a ma este 8 körüli bizalmatlansági szavazást megnyeri Theresa May kormánya, azaz továbbra is neki kell levezényelnie a Brexit-folyamatot, de közben konszenzust is kell keresnie a pártján kívül a Brexit tartalmát illetően - foglalja össze helyzetjelentésében a Reuters.

tovább a cikkhez...