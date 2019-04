A dél-koreai elnökkel üzen Trump Kim Dzsong Unnak

A neve mellőzését kérő forrás szerint Mun előző heti, washingtoni látogatásán vette át Trumptól az üzenetet, amely nem konkrét javaslatot vagy ajánlatot tartalmaz, de pontos tartalmát a diplomata nem árulta el.Trump és Kim már kétszer találkozott egymással. Elsőként 2018 nyarán Szingapúrban, majd 2019 februárjában Hanoiban. Az első csúcstalálkozón, konkrétumok nélkül ugyan, de megállapodtak a nukleáris leszerelésről, a második csúcs viszont a tervezettnél előbb, megállapodás nélkül zárult, amiért mindkét fél inkább a másikat okolta.Mun Dzse In viszont már háromszor is találkozott az észak-koreai vezetővel, és negyedszer is szeretne Korea-közi csúcstalálkozót tartani. Mint mondta: bárhol, bármikor kész találkozni Kimmel.Észak-Koreát nemzetközi szankciók egész sora sújtja az ország tiltott nukleáris fegyverkezése és ballisztikusrakéta-programja miatt. Észak-Korea elsősorban ezek feloldását szeretné elérni, miközben az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan atomfegyver-mentesítést szorgalmaz a Koreai-félszigeten.