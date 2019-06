A Frontex szerint sumákolnak a tagállamok - Sokkal kevesebben őrzik a határokat

Leggeri szerint az EU-s országok "papíron" 115 ezer határigazgatási tisztségviselő bevetését jelentették, ami ötezerrel több, mint ahányan ténylegesen szolgálatot teljesítenek. "Ez engem is nagyon meglepett" - emelte ki a Frontex vezetője. Hozzátette: tárgyalásokat kezdtek a tagállamokkal annak megállapítása céljából, hogy miért mozgósítanak túlságosan kevés határőrt. Azt nem árulta el, hogy mely tagországoknál mutatkozik eltérés a határőrök bejelentett és tényleges száma között.A Frontex létszámát 2027-ig a jelenlegi 1500-ról fokozatosan 10 ezerre emelik. Szükség van a szervezetre azért is, mert most kiderült, hogy a tagállamoknak nincs elég határőrük - mondta Fabrice Leggeri.A Welt am Sonntag összeállítása szerint míg tavaly az észak-afrikai Marokkó és Spanyolország közötti migrációs útvonal volt a legforgalmasabb, az idén ismét Törökország felől érkeznek a legtöbben az EU területére.A Frontex adatai alapján az idén április végéig 24 ezer illegális belépést regisztráltak az EU külső határán, ami ugyan 27 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest, de biztonsági körökben úgy vélik, hogy sokan észrevétlenül jutnak be a közösség területére. Erre utal, hogy Németországban ugyanebben az időszakban, az év első négy hónapjában csaknem 60 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be, ami több mint a kétszerese a regisztrált érkezők számának - írta a német lap.

Fabrice Leggeri, az Európai Unió határrendészeti ügynöksége, a Frontex igazgatója a dél-spanyolországi Algeciras kikötőjében