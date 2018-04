A G7-ek külügyminiszterei elítélik Oroszország viselkedését

egyetértés uralkodott a G7-ek között Oroszország rosszindulatú viselkedésével szemben.

A névtelenséget kérő tisztségviselő szerintA diplomata a kétnapos G7-találkozó első napjának lezárultával beszélt újságírókkal.Az amerikai illetékes hozzátette: a G7 tagjai, az Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország bár készek a párbeszédre Oroszországgal,Diplomatakörökből egyébként is úgy tudni, hogyamely várhatóan része lesz a hétfői zárónyilatkozatnak is. Pavlo Klimkin személyében ráadásul első alkalommal vett részt ukrán külügyminiszter G7-találkozón.Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter szerint a G7 tagjai megmutatták, hogy "egységesek Ukrajna és a szabályokon alapuló nemzetközi rend támogatásában". Kiemelte: az állami szuverenitást és a területi épséget mindenkinek tiszteletben kell tartania. John Sullivan ügyvezető amerikai külügyminiszter pedig az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Ukrajnát "az orosz agresszió tükrében" szuverenitása és területi épségének megőrzése ügyében.Heiko Maas német külügyminiszter vasárnap Oroszországot építő jellegű együttműködésre szólította fel a szíriai válság rendezése érdekében. Azt mondta, Berlin a párbeszédet keresi Moszkvával, mert nélküle a konfliktus nem megoldható. "Senki sem akarja a helyzet elmérgesedését Szíriában vagy a teljes közel-keleti térségben, ehhez viszont beszélnünk kell egymással..." - közölte.A G7 csoport külügyminiszteri találkozójának főbb napirendi pontjai között szerepel még az Irán nukleáris programjáról 2015-ben kötött többhatalmi atomalku, valamint az észak-koreai válság.Chrystia Freeland és Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a torontói tanácskozáson bejelentette, hogy az EU és Kanada szeptemberben találkozót rendez a világ külügyminiszternőinek. "Kanada és az EU is tisztában van azzal, hogy az egyenjogúság javítása lényeges nemcsak a gazdasági siker, de világszerte a béke és biztonság megteremtése érdekében is" - indokolták bejelentésüket.A kanadai külügyminiszternő a férfi-női egyenjogúságot a kétnapos találkozó egyik kiemelt témájává tette. A szeptemberi rendezvényre Ecuador, Ghána, Guatemala, Jamaica, Kolumbia, Horvátország és Panama külügyi vezetőit hívták meg - közölték -, de az nem derült ki, hogy világszerte hány külügyminiszternő van.