A hagyományos pénzrendszer alkonya - Új világrend épülhet a kriptovalutákra

Új világnak új pénz

A pénz mai formáját természetesen nem egyik pillanatról a másikra érte el, hanem egy több ezer éves evolúció eredménye. A pénz primitív formái az ősidőktől kezdve léteztek, és egészen a 18. századig fennmaradtak, illetve használatban voltak valamilyen formában (Virginiában a hivatalos kereskedelmi tenderekben 1642-től a dohányt is lehetett használni pénz helyett). A pénz primitív formáinál valamilyen természeti erőforrást vagy használati tárgyat, mint például speciális kagylókat, kakaóbabot vagy dohányt használtak a csere közvetítő médiumaként.Azonban ezek komoly korlátokkal rendelkeztek, hiszen a médium rendkívül hasznos tulajdonságait, úgy mint a tartósság, oszthatóság, helyettesíthetőség vagy a szállítás csak hellyek közzel voltak képesek teljesíteni, nem is beszélve arról, hogy ha a csere eszköze valamilyen természeti erőfossá volt- mint például a dohány - az egész rendszer roppant érzékennyé vált az erőforrás kínálatában megjelenő változásokra. Persze erre őseink is rájöttek, így a primitív pénz továbbfejlesztett verzióiban megpróbáltak olyan természeti erőforrásokat használni, amelyeket a csere médium funkcionalitásától eltekintve lehetőleg semmilyen más célra sem használtak.

Kőpénz, mint blokklánc

A pénz evolúciójának szempontjából érdességként kicsit kalandozzunk el egy piciny szigetcsoportra a Csendes-Óceán közepén, az úgynevezett Yap szigetekre. A szigetcsoportot ősidők óta egy bennszülött törzs lakja, akik évszázadokon keresztül mészkőből faragott pénzt használtak, tehát gyakorlatilag kőpénzben fizettek egymásnak.Az úgynevezett Rai kövek mérete a tíz centistől a több méteresig is terjedhetett. A csere alapjaként a kövek egyes részei / felületei szolgáltak, melyek bizonyos családokhoz vagy egyénekhez tartoztak. Ezzel azonban csak egy gond volt, ha a kövek tulajdonost cserélték, azoknak az elmozdítása - mivel akár több tonna súlyúak is lehettek - igencsak körülményes volt. Elöbb utóbb azonban a szigetlakók rájöttek, hogy végülis attól még, hogy fizikailag nincs náluk a kőpénz, azért az mégiscsak létezik, így elég ha a régi és az új tulajdonos a falu lakossága előtt kijelenti a cserét, így kvázi szájhagyomány útján elterjedve a falu kollektív elmékezete őrizte meg, hogy a kő melyik része kihez tartozik. A módszer talán azért is érdekes, mert a legtöbb blokklánc protokoll konszenzus mechanizmusa hasonló elveken működik.(Hogy miért a mészkő? A Yap szigeteken a mészkő igazi ritkaságnak számított, a benszülötteknek gyakran több száz kilométert kellett kenuzniuk, hogy a szomszédos szigeteken betárazzanak belőle.)

Mennyire tekinthetők a kriptovaluták pénznek?

Csereeszköz (medium of exchange): azaz mindenki által elfogadott, bármikor továbbcserélhető eszköz (forgalmi eszköz). A kriptovaluták nem csak hogy tökéletesen funkcionálnak csereeszközként, de használatuk sokkal jobban megfelel a digitális kornak, mint például mobilon keresztüli fizetés, nemzetközi fizetés, automatikus fizetés például IoT eszközök között, stb..Pillanatnyilag azonban a kritpovaluták nem eléggé elterjedtek ahhoz, hogy bármikor, bárki által használható csereeszköz legyen. Egyelőre korlátozott azon üzletek száma, ahol közvetlenül tudunk bitcoinnal fizetni, az ATM-ek pedig nem elég, hogy rettentően nagy költségekkel dolgoznak, de elég kevés helyen is akadhatunk rájuk. A bitcoin nagy előnye azonban, hogy például nemzetközi átutalások esetében összehasonlíthatatlanul olcsóbb, mint például egy banki tranzakció, így sokan közvetett módon használják: a hagyományos pénzt átváltják bitcoinra, az átutalást a bitcoin blokkláncon hajtják végre, majd az átutalás végeztével azonnal visszaváltják hagyományos valutára. Persze itt van egy nagy kérdőjel, ugyanis a Bitcoin jelentős technológiai kihívásokkal fog szembenézni a jövőben. Ha hasonló ütemben terjed a Bitcoin, akkor a rendszer működtetéséhez szükséges árammenyiség 2020-ra meghaladja az egész Földét, ami feltételezhetően jelentősen megdrágítaná a tranzakciókat is.

I just sent $10K in Bitcoin from Coinbase to Kraken and paid less than $3, whomever thinks that Bitcoin transactions are expensive, has never use a regular bank to do an international transaction. pic.twitter.com/Nt5g699qvV — Carlos Domingo (@carlosdomingo) 2017. november 25.

Elszámolási egység (unit of account) : ez alatt gyakorlatilag arra keressük a választ, hogy alkalmas-e az árak kifejezésére. Általánosságban kijelenthető, hogy igen, ugyanis a bitcoin protokollnál is az egy bitcoin nyolc helyiértékig, egészen egy satoshiig lebontható (és a későbbiekben akár mégtovább). Azonban egyelőre hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy tökéletesen funkcionál, mint elszámolási egység, ami főként a hatalmas volatilitással, és - visszatérve az előző ponthoz - az elfogadóhelyek alacsony számával magyarázható. Persze ez a jövőben megoldódhat, a bitcoin értékállóságát két módon is biztosítani lehetne: egyrészt, ha valamely nemzet önkéntenes leváltaná fizetőeszközét, és bitcoinra cserélné, vagy ha lehetne mögé reálgazdasági fedezetet adni. Például, ha egy stabil gazdaság beállna a bitcoin mögé.

Mire is jutottunk? Egyrészt ha a pénzt úgy definiáljuk, amely egy olyan fizetőeszköz, amelyet valamely ország hatósága bocsát ki, mint kötelezettség (és persze értékmérő, forgalmi, és felhalmozási eszköz), akkor valóban a kriptodevizák decentralizáltságukból adódóan mesterséges pénzek. Éppen ezért az egyik kulcskérdés, hogy elfogadják-e, mint fizetőeszközt. Csak úgy, mint a kövek esetében, ha például Venezuela kijelentené, hogy mától a boltokban csak bitcoinnal lehet fizetni, akkor onnantól az funkcionálna hivatalos fizetőeszközként. A mai modern világban azonban elképzelhetetlen, hogy egy ország ilyen mértékű deviza-deliberalizációt hajtana végre. De egyébként egy lehetséges kitörési út, hogy valami jelentéktelenebb, zárt gazdaság bevezeti a bitcoint (vagy más kriptodevizát), és utána több másik hasonló ország is így dönt, de ez nem egy valószínű forgatókönyv. Konklúzióként még levonható, hogy egyelőre a klasszikus pénzhez nem lehet hasonlítani, mivel szigorú értelemben csak a felhalmozási funkcióját teljesíti a pénznek (és azért itt is ki lehet emelni, hogy a bitcoinban való vagyontartás spekulációs jellegű, épeszű ember nem tartana benne mondjuk nyugdíjcélú pénzt). Persze ez nem azt jelenti, hogy egy hasonló technológia, vagy akár két technológia ötvözete ne tudna ténylegesen pénzként funkcionálni. Például a bitcoint, mint felhalmozási eszköz és esetleg nagyértékű tranzakciókhoz, a litecoint meg például a napi kisebb összegű tranzakciókra használnánk.

Tartós (durable) : Ezt a tulajdonságot főleg a természeti alapú pénzekre, érmékre illetve papírpénzekre értelmezték, a digitális pénz megjelenésével a tulajdonság jelentősége fokozatosan csökken. Ennek ellenére érdemes egy olyan megközelítést is megvizsgálni, hogy mi történik a pénzügyi technológiával az IT rendszerek meghibásodása vagy leállása során. A kriptovaluták alapjául szolgáló blokklánc technológiáról elmondható, hogy maximálisan robosztus és immúnis a rendszer különböző részeinek esetleges leállásával szemben. Adatvesztés vagy érvénytelen adatok is nehezen képzelhetőek el.

: A kripopénzek maximálisan hordozhatóak. Elméletileg még internet sem feltétlenül szükséges hozzájuk, például egy aláírt tranzakciót egy megfelelő blokklánc proxi segítségével akár mikrohullámú analóg készülékekkel vagy akár füstjelekkel is el lehet küldeni. Helyettesíthető (fungible) : Ez a tulajdonság azt írja le, hogy az adott pénz egyik egysége mennyire cserélhető ki a pénz egy másik egységére. Például mennyire egyenértékű egy ezer forintos bankjegy egy másik ezer forintos bankjeggyel. E tulajdonságot vizsgálva a különböző kriptovaluták teljesen különbözőek. A klasszikus kriptovaluták, mint például a bitcoin vagy a litecoin esetén az adott pénz egység (érme), teljes tranzakciós története visszaolvasható a blokkláncból. Visszatérve az előző példánkhoz, ez olyan mintha az ezer forintos minden egyes előző tranzakciója rá lenne írva a pénzre. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy két kriptocoin nem helyettesíthető egymással, de bizonyos felhasználók különbséget tehetnek egyes érmék elfogadásnál annak tranzakciós előtörténete miatt. Modernebb kriptovaluták, mint például a dash próbálják ezt a tranzakciós előtörténetet kiküköszöbölni és maximális helyettesíthetőséget elérni.

Ha a pénzt, mint technológiát tekintjük, talán még a legfontosabb az elmúlt harminc év fejlődése, mely során a pénz szép lassan egyre inkább digitálissá vált. Azonban fontos megjegyezni, annak ellenére, hogy könnyűszerrel tudunk egy böngésző segítségével pénzügyi tranzakciókat végrehajtani, a jelenlegi pénzügyi technológia a papírpénz alapú gazdaság egy az egyben való elektronikus adaptálása. Éppen ezért találkozik az ember olyan jellegű visszásságokkal, hogy amíg egy Kuala Lumpurban élő ismerősömnek gyakorlatilag azonnal és költségek nélkül tudok emailt küldeni, chatelni, vagy akár vele videókonferenciát létesíteni, addig hogyha pénzt akarok küldeni neki az egy több napig tartó, viszonylag komplikált és költséges folyamat. Ehhez hasonlóan a hitelkártya, mint technológia is erősen az analóg világban gyökerezik, tekintve, hogy egyrészt egy plasztik kártyát használ, egyéb célspecifikus hardware vagy mobiltelefon helyett, másrészt kritikus és bizalmas információkat titkosítás nélkül tárol.Ezután a kis felvezető után logikusan adódik a kérdés, mennyire tekinthetők a különféle kriptovaluták a pénzügyi evolúció következő lépcsőfokának, vagy egyáltalán pénznek? A pénz definíciójára különféle megközelítések léteznek, melyek általában a pénz fő tulajdonságaira alapulnak. Elemzésünkben két oldalról próbáljuk meg körüljárni a témát: egyrészt a rövidtávú kérdés, hogy az elterjedt kriptovaluták, mint például a bitcoin, vagy a litecoin mennyire képesek megfelelni a pénz rövid távú definíciójájak, másrészt az is érdekes kérdés, hogy a blokkláncon alapulú hasonló kriptovaluták mennyire lehetnek képesek a jövőben pénzként funkcionálni.A pénznek ezen három alaptulajdonságán kívül számos egyéb egyéb fontos és praktikus, főleg technológiai tulajdonságát szokás még megemlíteni:

Összességében úgy látjuk, hogy az egész technológia pillanatnyilag az evolúciójának kezdeti szakaszában áll, így még nem érte el a fejlettségének azt a fokát, hogy azonnal leválthassa a jelenlegi pénzügyi technológiákat. Azonban fontos megjegyezni, hogy jelenleg nincs még teljes egyetértés abban a kérdésben, hogy a forgalomban (hírekben) lévő kriptovaluták pénznek, vagy akár digitális pénznek számíthatók-e. A “kripto-" kifejezés önmagában foglalja a “rejtést", amit a közigazgatási hatóságok (beleértve a központi bankokat) nem feltétlenül kedvelnek. Egyik fontos kérdés, hogy a szabályozást hogyan lehetne implementálni ezekben a rendszerekben, ha egyáltalán lehet. Ebből adódóan a “digital governance" kérdés egyre fontosabbá válik a pénzügyi szektorban. Közép távon, figyelembe véve a digitális átalakulási folyamatokat, a készpénz nélküli társadalom megvalósíthatósága, a digitális pénz bevezetése nem is áll olyan messze, mint ahogy gondoltuk 10 évvel ezelőtt. E tekintetben például Svédország egy IMF tanulmány szerint 2023-ra megteremti annak a technológiai hátterét, hogy a Svédország készpénz nélküli társadalommá válhasson. Egyes becslések szerint ha húsz-harminc éves időtávban próbálunk gondolkozni, akkor jó eséllyel a pénz, mint technológia újabb evolúcióját fogjuk látni, aminek végén a kriptopénzek fognak dominálni. Majd az idő megválaszolja.