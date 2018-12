A héten eldől a Brexit sorsa

itthon az október értékpapír-statisztikát közli az MNB, az értékpapírok tulajdonosi szerkezetét illetően általában a lakossági állampapírokra és a részvényekre szoktunk kiemelten figyelni. Külföldön a legfontosabb az Európai Bíróság ítélethirdetése lesz a Brexitről. Ezzel kapcsolatban a főtanácsnoki indítvány már a múlt héten megszületett, így jó eséllyel az ítélet is megelőlegezhető. A fő kérdés az volt, hogy az Egyesült Királyság egyoldalúan visszafordíthatja-e a Brexit-folyamatot, a főtanácsnok szerint erre van jogi lehetőség. Ha a bíróság is erre az álláspontra jut, akkor az egy újabb lépés lenne a Brexit visszafordítása felé.

A Brexit legfontosabb napja így sem a hétfői, hanem alesz, amikor várhatóan dönt majd a brit parlament a tető alá hozott megállapodásról. Az utóbbi napokban arról szóltak a hírek, hogy Theresa May kormánya elveszítette a többséget a kérdésben, de persze még fordulhat a kocka. Ha a képviselők többsége elutasítja a megállapodást, akkor tovább bonyolódik a helyzet, akár kormányválság is kialakulhat, illetve két lehetőség marad: a hard Brexit vagy a bent maradás. Itthon inflációs adatot közöl a KSH kedd reggel, ami a forintra is hatással lehet, hiszen a jegybank a drágulás átmeneti megugrását valószínűsíti, így érdekes lesz, hogy elindul-e megint lefelé a ráta. Emellett szintén a statisztikai hivatal közli a mezőgazdaság 2018-as teljesítményével kapcsolatos első becslését.a felülvizsgált ipari adat mellett az MNB statisztikai mérlege érkezik, melyből elsősorban a kormányzati tartalékként szolgáló kesz-számla egyenlegét érdemes szem előtt tartani. Amerikában is jön a novemberi inflációs adat, mely a dollárra is hatással lehet a 2019-es kamatkilátások miatt.napot egyértelműen az EKB kamatdöntő ülése határozza meg, itthon csak egy ÁKK-aukció lesz említésre méltó. A németek már felülvizsgált inflációs adatot közölnek, majd kora délután jön az EKB döntése. Ez pedig azért lehet érdekes, mert elvileg most kellene kivezetnie a jegybanknak az eszközvásárlási programját az eddigi kommunikáció értelmében. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban gyenge gazdasági adatok jelentek meg Európából, melyek akár megfontolásra is késztethetik a döntéshozókat. Éppen ezért a kamatdöntés kapcsán érdemes lehet figyelni az euró-dollár árfolyamot csütörtök délután.marad még itthon az októberi építőipari statisztika, ami a negyedik negyedéves növekedés szempontjából lehet fontos. Emellett az európai beszerzési menedzserindexekre és az amerikai kiskereskedelmi forgalom adataira lehet érdemes figyelni.