A hétvégén eldőlhet a sokat szenvedett ország sorsa

Nem jött el a várt összeomlás

Vagyis Madurón egyértelműen nő a nyomás, Guaidó pedig szombatra nemzeti önkéntes mozgalmat hirdetett, hogy megpróbálják célba juttatni a segélyszállítmányokat. Ezzel a hadseregre is nyomást akarnak helyezni, illetve azt szeretnék, ha Maduro engedélyezné a határok megnyitását.

Még mindig a katonaság kezében a helyzet kulcsa

Azt gondoljuk, hogy továbbra is a hadsereg viselkedése a legfontosabb, de jelenleg nehéz megjósolni, hogyan reagálnak majd a következő napokban, illetve mennyire elkötelezettek Maduro mellett

Ugyanakkor a JP Morgan szerint komoly esélye van egy fordulatnak, akár már a hétvégén. Ezt kiválthatja egy komolyra forduló társadalmi elégedetlenség, vagy akár egy belső puccs is a hadseregben. A szakértők szerint egy külföldi beavatkozás továbbra sem valószínű, Guaidó esetleges letartóztatása pedig csak visszaütne a kormánynak, nem véletlen, hogy ezt eddig sem lépték meg.

Sokan napokat vagy heteket jósoltak csak Nicolas Maduro venezuelai elnöknek a hatalomban akkor, amikor a múlt hónapban Juan Guaidó önhatalmúlag kikiáltotta magát az ország ideiglenes elnökének. Az ellenzéki többségű parlament elnökét aztán a nyugati hatalmak gyorsan el is ismerték, ennek ellenére még mindig Maduro az ország hivatalos vezetője.Helyi idő szerint pénteken nagyszabású koncertet tartanak a venezuelai-kolumbiai határon, melyet Richard Branson, a Virgin-cégcsoport tulajdonosa szervez. A cél a politikai nyomásgyakorlás mellett az, hogy 100 millió dollárnyi segélyt gyűjtsenek össze a venezuelai embereknek, akik számára már mindennapos a gyógyszer- és élelmiszerhiány. A segélykoncertre válaszul Maduro bejelentette, hogy ugyanerre a napra egy "ellenkoncertet" szervez.Persze valószínűleg nem egy segélykoncert fogja megdönteni a venezuelai elnök hatalmát. Szombaton viszont. A kolumbiai határon már komoly szállítmányok várakoznak, melyek eddig nem kaptak engedélyt a belépésre Madurótól. A környező országok közül Kolumbia és Chile egyértelműen a szállítmányok bejuttatásán dolgozik, de Brazília is bejelentette, hogy délről megpróbál segítséget nyújtani.A nyomást fokozza, hogy a héten Donald Trump amerikai elnök ismét kiállt Guaidó mellett és megismételte, hogy "minden opciót mérlegelnek" Venezuela kapcsán. Márpedig ha az elnök amerikai katonák bevetéséről döntene, akkor tényleg hamar elfogyhatna a levegő az elnök körül.Vagyis: egyik oldalon állhat a Guaidó által meghirdetett népszerű nemzeti mozgalom, a másik oldalon pedig a parancsnokok, akik továbbra is lojálisak Maduróhoz. A JP Morgan szerint ebben a helyzetben az elnök várhatóan, mely a hadsereg középvezetői körére nyomást helyezne, hiszen könnyen lehet, hogy ők a parancsnokok döntése ellenére is átállnának.Ha pedig Maduro kerüli a konfrontációt, akkor lehet, hogy engedélyeznie kell a segélyek bejutását az országba. Ezzel viszont azt kockáztatná, hogy a hatalom gyengének mutatkozna. Az elnök számára a legfontosabb továbbra is az, hogy maga mellett tudhassa a hadsereget addig, amíg átvészeli a nemzetközi nyomást. Ezt a stratégiát az utóbbi években többször sikerrel alkalmazta Maduro, de most sokkal kisebb a mozgástere és a belső hitelessége. Ezzel szemben az ellenzék kihívása, hogy továbbra is egységes maradjon, biztonságos alternatívát kínáljon a katonaságnak arra az esetre, ha hajlandók átállni.- olvasható az elemzésben.De mi lesz, ha megbukik Maduro? Guaidó már bejelentette, hogy abban az esetben átmeneti kormányt alakítana egy évre, majd szabad választásokat tartana. Az USA pedig közölte, hogy a gazdasági szankciók nem tekinthetők állandónak Venezuela ellen, ezzel gyakorlatilag azt üzenték, hogy feloldanák azokat, ha az ellenzéki jelölt kerülne hatalomra.Közben állítólag már készül egy program a gazdaság talpra állítására, ebbe bevonnák az IMF-et is, illetve valamilyen mértékű adósságrendezés, gyakorlatilag államcsőd kellene ahhoz, hogy elindulhasson a gazdasági átalakulás.