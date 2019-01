A kormány nem kegyelmez az MTA-nak

Elutasító választ kapott az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöksége arra a levélre, amelyben egyebek mellett azt kérték Palkovics László minisztertől: sürgősen intézkedjen a jogszabályoknak megfelelő kutatóhálózati finanszírozás helyreállítása, valamint a kutatások zavartalanságának biztosítása érdekében - tudta meg a napilap akadémiai forrásból.A levélben az akadémia arra hívta fel a figyelmet: már most is érzékelhető a finanszírozás körüli bizonytalanság okozta kár.Január elsejétől teljesen bizonytalanná vált a kutatóhálózatok működése, nem rendelkeznek ugyanis olyan pénzügyi forrásokkal, amelyek kötelezettségvállalásra lennének alkalmasak, tehát nem tudnak új kutatókat alkalmazni, kutatási anyagokat beszerezni, és annak a veszélye is fennáll, hogy már zajló kutatásokat kell leállítani - írja a lap, amely megkereste az innovációs minisztériumot.Az ITM úgy fogalmazott: a kormány az átmeneti időszakban finanszírozza a kutatók bérét, míg a dologi kiadásokat az Akadémia bevételei egy részének átcsoportosításával fedeziAz előzményekről itt írtunk: