A Lánchíd felújításáról is tárgyalhatnak

A Fővárosi Közgyűlés szerdán jóváhagyhatja és megkötheti a Lánchíd és a 2-es villamos alagútjának rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodás módosítását, amely szerint szeptemberben kezdődhetnek meg a felújítási munkálatok, és várhatóan 2021 június végére fejeződhetnek be.A Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - előterjesztés szerint a Lánchíd felújítása tartalmazza a közúti pályalemez és a járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését, valamint a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét. Továbbá a gyalogoskorlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását.A hídtest felújítása mellett szükséges elvégezni a pesti hídfő alatti aluljáró újjáépítését is. Ez csak a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehetséges, ezért célszerű összehangolni a híd felújításával - írták. A rekonstrukció költsége több mint bruttó 16 milliárd forint.A Lánchíd felújításához kapcsolódik a várhegyi alagút és a Clark Adám tér felújítása is, de ez - második ütemként - csak a későbbi években, a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén történik majd meg - olvasható a javaslatban.A testület tárgyalhat a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztésről is, amely szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a Program Centrum Utazásszervező Kft. és a Mr. Nilsz Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. közösen tette, így ez a konzorcium a közbeszerzési eljárás nyertese havi 25 millió forint ajánlati árral. A koncessziós szerződés megkötéséről a közgyűlés dönthet szerdán.A Fővárosi Közgyűlés tavaly október 25-i rendeletében egységes szabályokat tartalmazó koncessziós szerződéshez kötötte az autóbuszos városnéző (hop-on, hop-off) szolgáltatást. A városvezetés szerint azért volt szükség a változtatásokra, mert a mostani városnéző buszok ártanak a főváros turisztikai megítélésének.Az új szabályok ezért kimondják, hogy az üzemeltetőknek a fővárosi önkormányzat által meghatározott arculati irányelveknek megfelelően kell kialakítaniuk a városnéző buszok kinézetét. Az üzemeltetőknek például a járműveiken meg kell jeleníteniük Budapest logóját, továbbá gondoskodniuk kell a tisztaságról is.A 2018. június 30-án hatályba lépő rendelet előírja, hogy a városnéző buszoknak Euro 4 vagy annál magasabb környezetvédelmi kategóriába kell tartozniuk.