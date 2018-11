A magas szakképzettségűeknek kedvezne az új brit bevándorlási rendszer

A konzervatív brit napilap szombati kiadásában ismertetett, kiszivárgott részletek alapján az új bevándorlási rendszer - amely a kormány szándékai szerint a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után tervezett 21 hónapos átmeneti időszak lejártával lépne életbe - megszűnnének a számszerű korlátozások a magasan képzett külföldi munkavállalók esetében, így például az EU-országokból érkező orvosok és más, magas szakképesítésű munkavállalók is állandó nagy-britanniai letelepedési engedélyt kaphatnának, hozzátartozóikkal együtt.A munkaanyag szerint ugyanakkor az alacsonyabban képzett külföldi munkavállalók legfeljebb 11 hónapra szóló tartózkodási engedélyhez juthatnának, korlátozott jogosultságokkal, például nem hozhatnák magukkal családtagjaikat.A brit lap által ismertetett tervezet hangsúlyozza ugyanakkor, hogy mindezt még hatásvizsgálatoknak kell alávetni.A konzervatív párti brit kormány várhatóan december első napjaiban ismerteti a majdani új bevándorlási szabályozás terveit.Theresa May miniszterelnök azonban már e hét elején, a Brit Iparszövetség (CBI) Londonban rendezett éves kongresszusán felszólalva utalt a majdani szabályozás várható fő irányára. Kijelentette: az új brit bevándorlási rendszer nem azt veszi majd figyelembe, hogy ki honnan jött, hanem azt, hogy miben tehetséges, milyen szakképesítést tud felmutatni. May szerint ennek alapján megszűnik az a helyzet, hogy az Európai Unióból érkezők szakképzettségüktől, szakmai tapasztalataiktól függetlenül "beállhatnak a sor elejére, a Sydneyből érkező mérnökök vagy a Delhiből érkező szoftverfejlesztők elé".A brit üzleti szektor szakmai szervezetei azonban jó ideje folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt arra, hogy a külföldi EU-munkaerő alkalmazása a Brexit után is alapvető fontosságú lesz a brit gazdaság és a közszolgáltatások számára, a munkavállalók szakképesítésétől függetlenül.A Brit Vendéglátóipari Szövetség (BHA) legutóbbi felhívásában közölte: a brit éttermekben dolgozó felszolgálók 75 százaléka, a szakácsok 25 százaléka, a szállodák takarítási és egyéb fenntartási feladatokat ellátó személyzetének 37 százaléka más EU-tagállamokból érkezett.A brit mezőgazdasági termelők uniója (NFU) arra hívta fel a brit kormány figyelmét, hogy a brit agrárszektornak évente 90 ezer idénymunkásra van szüksége, és e munkavállalók nagyon nagy többsége a kelet-európai EU-országokból érkezik. A szervezet figyelmeztetése szerint ha a brit mezőgazdaság nem fér hozzá e munkaerőforráshoz, "a földeken fog elrothadni a termés".