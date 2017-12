A magyar kormánynak is üzent a német politikus

Ezt az alkotmányos szerződést azután minden tagországnak be kell nyújtani, és amelyik nem ért vele egyet, az automatikusan elhagyná az uniót

Martin Schulz a német választási kampányban is keményen kritizálta a lengyel és a magyar kormányt, ám akkor ezeket akkor még a kampány részének könyvelték el. Most, a német választások után kialakult bizonytalan helyzetben azonban könnyen előfordulhat, hogy az SPD kormányzati tényezővé válik (ha nem is nagykoalícióban), ezért érdemes figyelemmel követni a német térfélen kialakuló álláspontot Európa jövőjéről (a szorosabb integrációra való törekvésről), mert ez lényegesen befolyásolja Magyarország helyzetét is.