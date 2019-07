A mondat, ami megmentette az eurót

Az elmúlt 10 év legfontosabb mondata az európai integrációról

Az EKB megtette azt, amit tehetett, még többet is, mint amire a megelőző jegybanki gyakorlatból következtetni lehetett.

Amíg tehát nincs meg az a politikai felismerés, hogy a közös európai projektnek, amit közel két évtizede koronáztak meg a közös pénz bevezetésével, látható méretű közös költségvetési, szolidaritási alapra van szüksége, addig az euró majdani tragédiáját a jegybanki politika önmagában csak késleltetni, elhárítani azonban nem képes.

Az Európai Központi Bank a piaci várakozások szerint tovább lazíthat a monetáris politikáján.- az EKB saját inflációs céljának megfogalmazásán is változtathat, hogy még nagyobb rugalmasságot kapjon inflációs célja némi felpuhításával a laza politika folytatására. Az EKB tehát a várakozások - és a csütörtöki bejelentései - értelmében tovább lép, és újabb szintre emeli azt a támogatást, amit az eurózóna gazdaságának nyújt.A tavaly év végén leállított kötvényvásárlási program mellett széles körben volt elfogadott az a nézet, hogy Draghi idén ősszel már a kamatemelés mezsgyéjére léphet, és így a 8 éves terminusa nagy részében kreatívan lazító elnök elkönyvelheti sikerét, és elkezdheti a monetáris politika "normalizációját". Nem így lett. Az a kedvező nemzetközi konjunkturális környezet ugyanis, ami kezdetben támogatta az EKB politikáját, mára megváltozott.A válságot követő években erős beruházásélénkítésből fakadó kínai kereslet mára érdemben lelassult, a globálisan versenyképes - főleg európai centrumban lévő - vállalatok exportját korlátlanul felszívó angolszász (főleg USA) kereslet pedig Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborús lépései láttán egyre bizonytalanabb. Az exportlehetőségek beszűkülése pedig a folyamatosan romló európai vállalati hangulaton keresztül öngerjesztő lassulást vált(hat) ki. Hogy ennek megelőzésére, kivédésére, elegendő lesz-e az újabb jegybanki fröccs, az véleményes. Az viszont sokkal valószínűbb, hogy ennek a helyzetnek a kezelésére a jegybank egyedül nem képes.és az éppen megnyíló lehetőségek opportunista kiaknázásánál, hanem egyes tagállamoktól az euró puszta léte is időnként a pénztárca kinyitását követeli. Ebben az őt követő Christine Lagarde talán sokkal sikeresebb lehet.Pontosan ma hét évvel ezelőtt, 2012 július 26-án hangzott el Mario Draghi, az EKB akkor kevesebb mint egy éve hivatalban lévő - és most október végén távozó - elnöke szájból méltán leghíresebb mondata, miszerintAz adósságválság csúcsán tett fogadalom jelentőségét nem lehet alábecsülni, az európai integráció szempontjából elmúlt évtized legfontosabb kijelentése volt. Pláne annak fényében, hogy a következő években ezt a fogadalmat valódi tettek is követték: állam- majd vállalati kötvényvásárlások, célzott banki hiteltámogatás, alapkamat levitele negatív tartományba, bajba jutott tagállamok kötvényeinek vásárlása, általában aktívabb jegybanki politika kialakítása.Kétségtelen eredmény, hogy mérséklődött a nyolc éve nagy bajban lévő országokon lévő nyomás (Portugália, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Írország), csökkent államkötvényeik felára, csökkent az ott működő vállalatok által a hitelekre fizetendő kamat, beindult a hitelezés, a bajban lévő gazdaságok többsége ismét talpra állt. Az eurózóna gazdaságának egésze ugyanakkor nem tudta azt a növekedést produkálni, amit pl. az USA, és úgy általában nem alakult ki egy erős, belső dinamikán alapuló önfenntartó növekedés.Egyedül azonban egy jegybank nem képes kezelni azokat az elégtelenségeket, amelyek abból fakadnak, hogy az övezet egyes gazdaságai nagyon különböző fejlettségi szinten állnak és eltérő gazdasági szerkezettel, eltérő problémákkal szembesülnek, vagy, ha úgy tetszik eltérően érte a szerencse (vagy szerencsétlenség).Központi költségvetési, szolidaritási alap hiányában az olasz, görög, spanyol, ír és portugál kormányok maguk voltak kénytelenek költségvetési megszorítások útján kezelni problémáikat, tétlenül szemlélve a közben egekbe szökő munkanélküliség romboló hatásait.(Csak meghökkentő ellenpéldaként érdemes itt felidézni, hogy Paul Krugman számításai szerint Florida gazdasága a nagy válságban visszaeső teljesítményének tompítására GDP-je 4 százalékának megfelelő többlettámogatást kapott a központi kormányzattól, míg Európában a bajba jutott gazdaságok esetében nem a segítség mértékén, hanem a hiteleikre fizetett kamat mértékén zajlott a vita.)

Mario Draghi, hamarosan távozó EKB-elnök. Kép és címlapkép forrása: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Európában most nincs válság, de ha recesszióba süllyedne a régió, akkor az korábban nem látott kihívások elé állítaná az elmúlt válság óta csak némileg megerősített intézményrendszert. A lassú növekedéssel és negatív eurótapasztalatok hatását tükröző belpolitikai fejleményekkel fémjelzett olasz gazdaság esetleges megbotlása már a korábbinál sokkal erősebb választ kívánna. Hogy ezeket a progresszív, integrációt előmozdítani vágyó erőket a fiskális (és európai szemszögből politikailag) konzervatív politikusokkal szemben időben képviselni és segíteni tudja-e Lagarde, vagy "uralkodása" alatt csak az esetlegesen bekövetkező válság hatásait lesz kénytelen elődjénél is nagyobb kreativitást igénylő eszközök kidolgozásával enyhíteni, az részben rajta is múlik. Az EKB mostani intézkedései mindenesetre helyzetbe hozzák Lagarde-ot arra, hogy az előbbire koncentráljon.

Samu János, vezérigazgató-helyettes, Concorde Értékpapír

Lehet, hogy túlzó elvárás egy jegybankelnöktől, de tény, hogy dacára annak, hogy emlékeim szerint minden, de legalábbis a legtöbb sajtótájékoztatóján elmondta a helyi politikusoknak címzett figyelmeztetését az erősebb összefogás és a strukturális reformok fontosságát hangsúlyozva, nem sikerült látványos elmozdulást elérnie az integráció, a kölcsönös szolidaritás megteremtése terén.Európában hivatalból a közös intézmények képesek hitelesen és következetesen képviselni az eurózóna egészének érdekeit (Parlament, Bizottság, EKB), ezek közül kétségtelenül minimum gazdasági értelemben legerősebb szereplőnek a központi bank számít. Az euró szempontjából létkérdés, hogy az új EKB elnök, Christine Lagarde képes lesz-e ezt a mércét megugrani. Kétségtelenül reményt keltő eddigi pályafutása (francia pénzügyminiszter, IMF vezér), és az európai politikai életben való jártassága erre elődjénél alkalmasabbá teszi.