A Moody's le fogja vágni a briteket egy hard Brexit esetén

újabb nap veszett kárba, miközben az óra ketyeg.

Kis brit keringő Ma délután négyszemközti tárgyalást tartott a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatáról Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök és Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője. May és Corbyn először tárgyalt hivatalosan a Brexitről azóta, hogy a kilépés feltételrendszeréről novemberben elért megállapodást az alsóház két hete példátlan, 230 fős többséggel elutasította.



És bréking: A Munkáspárt szóvivője "hasznosnak" és "nagyon szívélyes hangvételűnek" nevezte a találkozót.

A Brit Kereskedelmi Kamarák (BCC) vezérigazgatója, Adam Marshall szerdai nyilatkozatában, az újratárgyalási kezdeményezésről szólva úgy fogalmazott, hogyMarshall szerint a kormány és a parlament "egy helyben forgolódik", jóllehet az üzleti vállalkozásoknak most már sürgősen válaszokra lenne szükségük. A brit politika vég nélküli civódásának- áll a kamarai szövetség vezetőjének közleményében.Marshall szerint minden olyan nagy üzleti vállalkozásra, amely széles nyilvánosság közepette jelent be döntéseket a Brexittel összefüggésben, számtalan olyan cég jut, amely csendben végzi a biztonságos további működéséhez szükséges változtatásokat a rendezetlen Brexit esetére. Ez azonban elvonja aktivitási kapacitásukat fő tevékenységi területüktől, és ennek nettó következménye a brit gazdaság lassú, de nagyon is valós károsodása - hangsúlyozza közleményében a Brit Kereskedelmi Kamarák vezérigazgatója.Adam Marshall hozzáteszi: ha Nagy-Britannia zűrzavaros, szabályozatlan körülmények közepette távozik március végén az Európai Unióból, az komoly károkat okozna a brit üzleti szektornak. A kamarai szervezet vezetője szerintUgyanezt hangsúlyozta Carolyn Fairbairn, a Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatója, aki a BBC rádió szerdai hírmagazinjában hazárdjátéknak nevezte a Brexit-megállapodás újratárgyalását célzó kezdeményezést.Fairbairn szerint nem valószínű, hogy lenne olyan brit üzleti vállalkozás, amely a kilépési szerződés újratárgyalását célzó kezdeményezés hatására leállította volna a megállapodás nélküli Brexit esetére kezdett előkészületeit, sőt inkább annak nagyobb az esélye, hogy a cégek felgyorsították ezeket az előkészületeket.A CBI vezetője szerint különösen aggályos a helyzet a kis- és középvállalati szektorban, mivel ezeknek a vállalkozásoknak talán a 10 százaléka kezdett eddig hozzá egyáltalán bármiféle készenléti tervezéshez kemény Brexit esetére. Carolyn Fairbairn kijelentette: a megállapodás nélküli kilépés az EU-ból a brit üzleti szektor számára kezelhetetlen helyzetet teremtene.A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett szerdai állásfoglalása szerint a Brexit-megállapodás újratárgyalását célzó kezdeményezés csak meghosszabbítja a kilépési folyamat jövőbeni irányával kapcsolatos bizonytalanságot, és változatlanul magas a szabályozatlan, megállapodás nélküli Brexit kockázata.A Moody's alig burkoltana megállapodás nélküli kilépés esetére: állásfoglalása szerint egy ilyen fejlemény erősen negatív adósminőségi következményekkel járna számos brit adósságpapír-kibocsátóra.Az egyik legnagyobb londoni székhelyű globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics szerdai helyzetértékelésében közölte: az eddigi 25 százalék helyett most már 30 százalékra taksálja annak az esélyét, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, mivel megítélése szerint az újratárgyalási kezdeményezés "egyszerűen csak a dolgok halasztgatása".