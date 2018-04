A németeknek is nagyon fáj Magyarország legnagyobb problémája

A munkavállalói érdekképviseletek országos szövetségének (BDA) támogatásával működő IW kutatóintézet elemzőinek számítása alapján Németország gazdaságából 440 ezer szakképzett munkavállaló hiányzik. Ha a német vállalatok képesek lennének pótolni a hiányzó munkaerőt, a hazai össztermék növekedésének éves üteme 0,9 százalékponttal is magasabb lehetne, ami értékben 30 milliárd euró.Németország munkaerőpiaca virágzik, a foglalkoztatottság hónapról hónapra rekordokat dönt. Ám a szokatlanul hosszú gazdasági növekedési ciklus, amely immár a kilencedik évbe lépett, a munkaképes korú lakosság csökkenésével párosult, így a vállalatok egyre nehezebben találnak jól képzett munkavállalókat. Az IW becslése szerint még akkor is nagyjából 400 ezer állás maradna betöltetlen, ha a munkaadók minden szakképzett munkanélkülit felvennének.A Német Kereskedelmi és Iparkamara (DIHK) márciusban ugyancsak arra figyelmeztetett, hogy a munkaerőhiány miatt megtörhet a német gazdaság fellendülése. Tavaly a hazai össztermék 2,2 százalékkal bővült, ez az utóbbi hat év legerősebb üteme volt.A DIHK által megkérdezett mintegy 2400 vállalat nagyjából fele panaszkodott arra, hogy hosszabb ideje nem talál megfelelően képzett munkavállalót. Tízből hat munkaadó vélte úgy, hogy a munkaerőhiány veszélyezteti az üzletmenetet. A probléma leginkább a feldolgozóiparban, az építőiparban, a biztonsági szolgálatoknál, az oktatásban, a gyermekgondozásban és az idősellátásban jelentkezik.Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet: a versenyszférában hivatalosan 53 ezer üres álláshely van, de szakértők szerint 150-200 ezer szakképzett munkavállaló is bármikor állást találhatna az országban. A fejdolgozóipari cégek közül tízből kilenc panaszkodik munkaerőhiányra hazánkban.