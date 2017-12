Néhány évvel ezelőttig nyakig benne voltunk egy adósságcsapdában, szerencsére azonban mostanra sikerült erejét venni ennek a jövőromboló politikának, amelynek a következő generációk lettek volna az elszenvedői.

2018-ban várhatóan olyan jól alakul majd a német büdzsé helyzete, hogy át kellett állítani az adósságórát, hogy másodpercenként 78 euróval visszafelé pörögjön.

- fogalmazott a BdSt elnöke, Reiner Holznagel.Berlin belvárosában egy folyamatosan ketyegő óra minden nap emlékezteti az arra járókat, hogy mekkora államadósságot halmozott fel a német szövetségi állam, a tartományok, illetve a helyi önkormányzatok összesen. Emellett az éppen aktuális költségvetési tervek alapján azt is jelzi, hogy másodpercenként ez az összeg hány euróval növekszik, vagy, most épp - 22 éves története során először -, csökken.A kedvező adósságfolyamatokat egyébként a német statisztikai hivatal, a Destatis által néhány napja közzétett legfrissebb adatok is megerősítik: ezek alapján a harmadik negyedév végére 1973 milliárd euróra csökkent az államadósság, ami 58,4 milliárddal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél.. Az ő nevéhez fűződik az úgynevezett "Schwarze Null", vagyis a "fekete nulla" elv meghonosítása a német gazdaságpolitikában, melynek középpontjában az egyensúlyban lévő költségvetésre való törekvés áll, azaz minden lehetséges eszközzel küzdeni kell a deficit ellen.A BdSt várakozásai szerint 2018-ban a 16-ból mindössze három tartomány - Rajna-vidék-Pfalz, Saar-vidék és Bréma - nominális adóssága növekedhet majd, a többiek vagy nullásra kihozhatják az évet, vagy még vissza is fizethetnek adósságaikból. Bajorország lehet jövőre az adósság elleni harc tartományi éllovasa, a várakozások alapján ugyanis mintegy 1,5 milliárd eurónyi adósságtól szabadulhat meg.Korábban már lehetett arról olvasni, hogy a német államadósság egy ideje nominális értelemben is - nem csak a GDP-arányában - csökken, a Német Adófizetők Szövetségének óraátállítása azonban mégis szimbolikus jelentőségű Németország történelmében.