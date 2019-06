"A pokol jön el" - Tombol a gyilkos forróság Európában

Több európai országban is rendkívüli állapotot hirdettek a napok óta tartó hőhullám miatt, mely elsősorban Franciaországot, Németországot, Svájcot, Spanyolországot, Portugáliát és Olaszországot sújtja. "A pokol jön el Európában" - fogalmazott a Twitteren egy spanyol meteorológus.A franciáknál legutóbb 2003 augusztusában volt a mostanihoz hasonló időjárás, akkor 15 ezren haltak meg a hőségben. Tizenhat éve 44,1 Celsius-fok volt a rekord az országban, a szakemberek szerint a következő napokban ez is megdőlhet. Pénteken már az ország nagy részén 35 fok feletti hőmérsékletre számítanak. Párizsban már most is készültségbe helyezték a várost a szokatlan meleg miatt, a helyi meteorológiai szolgálat négy déli megyére vörös riasztást adott ki.Spanyolországban szintén 35 fok körüli melegre számítanak a szakemberek, néhány északi tartományban pedig akár a 42 fokot is elérheti a legmagasabb hőmérséklet. A hőhullám pedig legalább szombat estig kitart majd a várakozások szerint.Olaszországban is közel 40 fokos maximumokra készülnek, az AP jelentése szerint hét városban, köztük Rómában és Firenzében a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki.A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miattazokban az országokban, melyek nem csökkentik károsanyag-kibocsátásukat. Hasonló hullámok korábban is voltak, de ez a mostani a szokásosnál korábban jött, általában nyár végén, augusztus körül szokott tetőzni a hőmérséklet Nyugat-Európában.A szokatlanul meleg időnek súlyos következményei vannak, Katalóniában már erdőtüzek pusztítanak, de Európa más részein is figyelmeztetnek hasonlóra.