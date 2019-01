A profi befektetők háromnegyede szerint jön a recesszió

A most megjelent felméréshez még tavaly októberben vették fel az adatokat, így azonban még érdekesebb a dolog abból a szempontból, hogy a globális lassulásról szóló félelmek inkább ez után kezdtek el erősödni a világban.A felmérés szerint a befektetők rövidebb távra is borúlátóvá váltak: csupán egyharmaduk gondolta úgy, hogy a következő 12 hónapban a tőkepiacok emelkedni fognak. Ezzel az optimisták aránya egy év alatt a felére csökkent.A BCG azt is megmutatja, hogy a jövőbeli piaci fejleményeket tekintve derűlátó (bullish), illetve pesszimista (bearish) befektetők mire alapozzák a véleményüket. Természetesen a leglátványosabb nézetkülönbség a részvény pillanatnyi értékeltsége: a visszaesést várók kétharmada szerint már túl magasan járnak az árfolyamok. A másik fontos kockázatként a kamatok emelkedését nevezték meg, ami érthető, hiszen az amerikai monetáris szigorítás már eddig is érezhető változásokat hozott a világgazdaságban. További fontos rizikófaktor még a kínai gazdaság lassulása, az Egyesült Államok politikai klímája, az állami költekezés és adósság, valamint a világkereskedelem feszültségei.A bullish befektetők az Egyesült Államok adóreformját, deregulációs törekvéseit és a feltörekvő országok gazdasági növekedését emelték ki.

Klikk a képre!