A rövid héten kiderül, kell-e félnünk Kínától

Itthon különösen unalmas lesz a hét, hiszen alig jelenik meg említésre méltó adat. A KSHreggel közli az építőipar februári statisztikáját, ezen kívül más érdemleges adat nem várható a magyar statisztikai hivataltól.

délelőtt jelenik meg a német ZEW gazdasági hangulatindex, mely főleg az elmúlt hónapokban látott gyenge konjunktúraadatok miatt lehet érdekes, itthon pedig az ÁKK szokásos diszkont kincstárjegy aukcióját tartja majd.már jóval több adat jut, hajnalban a kínai kiskereskedelmi forgalom adata érkezik, de talán ennél is fontosabb lesz az első negyedéves GDP-növekedésre vonatkozó statisztika. A világon elsőként a kínaiak vallanak arról, hogy muzsikált a gazdaság az év elején, a lassulással kapcsolatos félelmek miatt a piac is kiemelten figyelheti az adatot. Maradva a szerda délelőttnél: a brit statisztikai hivatal és az Eurostat is közli a márciusi inflációs adatokat, délután pedig az amerikai külkereskedelem friss számai érkeznek.Az MNBreggel közli a március végi nemzetközi tartalékok részletes adatait, majd az ÁKK tart újabb kincstárjegy-aukciót. Ezeknél is fontosabbak lehetnek azonban az előzetes áprilisi konjunktúraadatok, magyar szempontból elsősorban a német és az eurózónás beszerzési menedzserindexre figyelünk majd.