A törökök valószínűleg már most recesszióban vannak

a török hazai össztermék (GDP) jelenleg éves szinten mérve 3 százalék körüli ütemben csökken,

Az egyik legnagyobb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, a Capital Economics közgazdászai szerdai helyzetértékelésükben kiemelték, hogy a kialakult valutaválság következményeként a török líra az idei év eleje óta csaknem 40 százalékkal zuhant a dollárhoz képest, és ez júliusban 15 évi csúcsra, 15,8 százalékra hajtotta fel a tizenkét havi inflációt.A legutóbbi adatok a ház szerint azt mutatják, hogyEnnek jelei közé tartozik, hogy a legutóbbi aktivitási részadatokból következtethetően az ipari termelés értéke negyedéves összevetésben 0,7 százalékkal csökkenhetett a második negyedévben, jóllehet az első három hónapban még 1,8 százalékkal nőtt.A Capital Economics londoni elemzői szerint az iparági felmérések arra vallanak, hogyjúliusban az import 9,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint a tavalyi azonos hónapban, jelezve, hogy a hazai kereslet meredeken visszaesett. A járműértékesítés júniusban és júliusban egyaránt 30 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.A londoni elemzőház szakértői szerint ezekből a folyamatokból az számolható ki, hogyvagyis mély recesszió alakult ki Törökországban.A Capital Economics az idei év egészére továbbra is 3 százalékos növekedést vár a török gazdaságban, de hangsúlyozza szerdai elemzésében, hogy ez kizárólag az erőteljes évkezdetet tükrözi. A cég az idei negyedik negyedévre és 2019 első felére 2-4 százalék közötti éves összevetésű GDP-visszaesést, a jövő év egészére pedig stagnálást vár Törökországban. A török gazdaság teljesítménye tavaly 7,4 százalékkal nőtt.A Moody's Investors Service szerint aamelynek jelentős aktív kitettségei vannak a török gazdaságban. A nemzetközi hitelminősítő szerda este Londonban ismertetett helyzetértékelésében hangsúlyozta: várakozása szerint a törökországi fejlemények a közép- és kelet-európai feltörekvő térség átalakulásának finanszírozására 1991-ben létrehozott londoni székhelyű EBRD nyereségességét és eszközminőségét is megterhelik.A Moody's szerint azonban a hatás valószínűleg kezelhető marad, tekintettel az EBRD erőteljes pénzügyi pozíciójára.A hitelminősítő a lehetséges legjobb, "Aaa" besorolással és stabil kilátással tartja nyilván az EBRD-t. Törökországot azonban a Moody's a minap leminősítette, az addigi "Ba2"-ről "Ba3"-ra rontva a hosszú távú török besorolást, amelyre egyidejűleg további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást is adott.Az EBRD-nek jelenleg 237 aktív finanszírozási programja fut a török gazdaságban, és jelenlegi törökországi beruházási portfóliójának értéke meghaladja a 7,3 milliárd eurót. A bank tavaly 1,54 milliárd euró új finanszírozást folyósított törökországi programokra.