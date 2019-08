A világháború óta példátlan olasz kísérletre szakadnak a piacok

Ezt a várakozást borította fel alapvetően Salvini azzal, hogy miután konzultációt folytatott az államfővel is, csütörtök este bejelentette: szerinte működésképtelen a kormány és mielőbb választásokat kell tartani az országban.

Egyelőre tehát azt lehet mondani, hogy valószínűek az őszi előrehozott olasz választások, de még nem biztos, hogy eljutunk idáig.

A tavalyi választásokon még messze a legtöbb mandátumot az Öt Csillag Mozgalom kapta és a kormányalakításhoz hosszas tárgyalások után végül a Ligát kérte fel koalíciós partnernek, de az utóbbi hónapokban súlyos, a nyilvánosság előtt zajló viták voltak a két párt között, így a kiszámítható, normális légkör melletti kormányzás már régóta szünetelt Olaszországban. Számos költségvetési, adózási, infrastrukturális kérdésben, illetve az EU-val való viszonyban is alapvető nézetkülönbség volt a két párt között és rendre a kisebbik koalíciós partner, de időközben népszerűségében igencsak megerősödött Liga, illetve annak vezetője, Matteo Salvini belügyminiszter és kormányfő akarta meghatározni a döntéseket, háttérbe szorítva az Öt Csillagot, annak vezetőjét Luigi Di Maiot, illetve magát a miniszterelnököt, Guiseppe Contét is.Ez a helyzet így nyilvánvalóan nem volt hosszú távon fenntartható, de mivel az előrehozott választások kezdeményezéséhez rendelkezésre álló, néhány héttel ezelőtti nyitva lévő "időablakot" nem használták ki a pártok, ezért arra lehetett számítani, hogy leghamarabb csak tavasszal lesznek az előrehozott választások. Addig ugyanis például októberben el kell fogadni a 2020-as állami költségvetést, tehát működő parlamentre és kormányzásra van szükség.Az októberi költségvetés-elfogadási kényszerből az következik, hogy a második világháború óta példátlan módon legkésőbb október elejéig kellene sort keríteni az előrehozott választásokra. Egyelőre azonban még nem tartunk ott, hogy ez be is következzen, mert néhány fontos lépésnek még meg kellene történnie, a piacok viszont nagyon idegesek a mai árfolyam-reakciókat elnézve.és ha ezen megbukik, akkor előbb meg kell próbálni az államfő közvetítésével felállítani egy működőképes kormányt (ami megkapja a bizalmat a parlament többségétől), de ennek esélye korlátozott, illetve akár az is előfordulhat, hogy az Öt Csillag más pártokkal összefogva tud kormányt alakítani, kihagyva a képletből a Ligát. Nyilván a Liga is megpróbálkozhat a kormányalakítással, kihagyva az Öt Csillagot. Ez azért esélyesebb, mert a párt népszerűségét 34-39% között mérik jelenleg, míg az Öt Csillagát 15-20% körülire., amely például elfogadja az őszi büdzsét és egyéb témákat és majd tavasszal lesznek az előrehozott választások. Mattarella államfő szerepe az egész kormányalakításban kulcsfontosságú, és neki van egyedüli joga arra, hogy feloszlassa a parlamentet és kiírja az előrehozott választásokat. Az sem lényegtelen kérdés, hogy Salvininél jóval népszerűbb és a leginkább népszerű politikus jelenleg Guiseppe Conte miniszterelnök, aki tegnap erősen bírálta is Salvinit, amiért a kormány bedöntésével próbál hatalomra jutni.A következő napok egyeztetései döntik el az irányt, mindenesetre a befektetők megijedtek az olasz fejleményektől. Erre utal, hogy ma az 5 éves olasz államkötvény hozama 27 bázisponttal jóval 1% fölé ugrott, az olasz bankrészvényeket tömörítő index 3 éve mélypontra szakadt, maga a tőzsdeindex is 2,3%-os mínuszban van, illetve az olasz államcsőd elleni biztosítás ára is jócskán megugrott. Érdemes lesz tehát figyelni a következő napok folyamatait, hogy a kormányfői posztra készülő Salvini eléri-e a célját, vagy más irányba mennek tovább a folyamatok.