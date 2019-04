Adatokat ad a Facebook, hogy vizsgálják a választásra gyakorolt hatását

A Facebook közölte: 11 ország 30 egyetemi intézményének mintegy 60 kutatóját választották ki a Social Science Research Council (Társadalomtudományi Kutató Tanács, SSRC) és a Social Science One amerikai független kutatási szervezetek égisze alatt. Az intézkedés része annak az erőfeszítésnek, amellyel meg kívánják akadályozni, hogy a közösségi portálon működtetett oldalakat manipulációra használják fel.A Facebook tavaly indította ezt a kezdeményezést, miután kiderült, hogy külföldi országok kampányt folytattak a 2016-os amerikai elnökválasztás és a Nagy-Britannia Európai Unióból történő kiválásáról (Brexit) tartott népszavazás befolyásolására."Biztosítandó a kutatás és a kutatók függetlenségét, a Facebook semmilyen szerepet sem játszott a kutatók vagy a projektjeik kiválasztásában, és nem lesz befolyása a kutatás eredményeire, illetve következtetéseire sem" - közölte blogjában a tudóscsoport két vezetője, Elliot Scharge és Chaya Nayak."Reméljük, hogy ez a kezdeményezés (...) segíteni fogja a Facebookot és más cégeket termékeik és gyakorlatuk jobbításában" - tették hozzá a kutatók. "A kutatók egy új, biztonságos adatmegosztó infrastruktúrán keresztül férnek hozzá a Facebook belső adataihoz, amely lehetővé teszi a személyes információk védelmét" - olvasható még a blogon.Gary King és Nathaniel Persily, a Social Science One munkatársa közleményben tudatta: a kutatók mielőbb el akarják végezni a munkát, hogy segítsék a közösségi médiumokat biztonságuk javításában."Jelenleg folynak Indiában a választások. Rövid idő múlva európai parlamenti választások lesznek, és megkezdődtek az amerikai elnökválasztás előválasztási kampányai" - jegyezték meg a szakértők."A félretájékoztatással, a megosztással, a politikai reklámmal és a közösségi portálok oldalainak az információs ökoszisztémában betöltött szerepével kapcsolatos aggodalmak nem csökkentek, sőt, éppen ellenkezőleg" - tették hozzá.A kutatócsoportok telephelye az egyesült államokbeli Észak-keleti Egyetem, az Ohiói Egyetem, a New York Egyetem és a Virginiai Műszaki Egyetem. Az Egyesült Államokon kívül Franciaországban, Tajvanon, Olaszországban, Brazíliában, Németországban, Hollandiában és Chilében működik a kutatásban részt vevő többi csoport.