Ádert kéri a szakszervezet, hogy dobja vissza a rabszolgatörvényt

Kordás szerint ez a szabályozás szembemegy egy 2003-as európai uniós irányelvvel is, amely szerint kollektív szerződések vagy a szociális partnerek által kötött megállapodások a referencia-időszakot - elszámolási időszakot - legfeljebb 12 hónapban rögzíthetik.

valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.

Ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy az Alaptörvény 6. cikk (5) bekezdésében biztosított jogkörével élve az elfogadott törvényt megfontolásra küldje vissza az Országgyűlésnek

A munkavállalóknak évente akár négyszáz órányi túlmunkát kellene teljesíteniük, a munkaidőkeret időtartama pedig három évre emelkedne. "Erről érdemben a szociális partnerekkel - sem a munkaadók, sem a munkavállalók érdekképviseleteivel - nem egyeztettek, ami önmagában kifogásolható" - írja Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.A törvény gyakorlatilag bevezetné a hatnapos munkahetet, amit ugyan az érintettek hozzájáruláshoz kötnék, de a munka világában nem egymással egyenrangú partnerek jogviszonyáról van szó. A MASZSZ szerint a munkavállaló mindig kiszolgáltatott helyzetben van, így nehezen képzelhető el, hogy ellentmondjon a foglalkoztató által támasztott követelményeknek. Beszélhetünk persze önkéntességről, de az alá-fölérendeltségi viszony miatt ez nehezen értelmezhető.Kordás nyílt levele szerint akkor, ha a szerdán elfogadott törvény hatályba lép, előfordulhat, hogy egy munkavállalót - persze saját "beleegyezése" alapján - hosszú ideig jelentős túlmunkára köteleznek, miközben az ellentételezésre esetleg évekig várnia kell.A szakszervezetei elnök emlékeztet az alaptörvényre, amelyben az áll:A munka törvénykönyvének módosítása viszont a szakszervezetei elnök szerint a családi élet szentségét is sérti, hiszen a szülők alig találkozhatnának házastársukkal, illetve a gyermekeikkel.- írja Kordás.Ezt az is indokolja, hogy az ellenzéknek a törvénytervezethez benyújtott számos módosító indítványáról csomagban döntöttek a parlamentben, ami eljárási hiba. Korábban Lezsák Sándor, a Ház alelnöke pedig a tervezetről folytatott vita során nem adott szót több ellenzéki képviselőnek, hanem jogellenesen berekesztette az ülést. Mindez felveti a december 12-én elfogadott törvény közjogi érvénytelenségének lehetőségét is - zárul a levél.