5000 forint és mindenkinek kötelező befizetni

A szabályozás értelmében 5000 forintot kell befizetnie minden vállalkozásnak a megjelölt határidőig a területileg illetékes kamaráknak.

Tudnivalók

banki átutalás,

készpénz-befizetés, (ügyfélszolgálaton ill. a Budapest Bank Zrt. fiókjaiban)

sárga postai csekken (ügyfélszolgálaton igényelhető).

Mit kapnak cserébe a cégek?

tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,

üzleti partnerkeresés,

pályázatfigyelés.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján tájékoztatja is a vállalkozókat erről a kötelezettségről és a legfontosabb tudnivalókról. Érdemes odafigyelni erre az egyébként nem túl nagy összegre, mivel a kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, ezért az adóhatóság inkasszót bocsát ki, amely - az elmaradás mértékétől függően - akár több tízezer forint plusz terhet is jelenthet a vállalkozásoknak.Az összeget több formában is be lehet fizetni:Az összeg átutalásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot és a "kamarai hozzájárulás" szöveget. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. Egyes területi kamaráknál "sárga postai csekken" is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján érdemes tájékozódni. Ezek az információk ide kattintva elérhetők.Az évi 5000 forintos kamarai hozzájárulás (hivatalosan nem tagdíj) befizetésével az adott vállalkozás az említett törvény alapján jogosulttá válik bizonyos kötelezően nyújtandó, térítésmentes kamarai alapszolgáltatások igénybevételére, így:Az üzleti partnerkeresés keretében működik az Üzlet@Hálón portál, amit a kamara az interneten lévő gazdasági katalizátornak nevez. Ez egyébként a kereskedelmi és iparkamarák üzleti adatbázisa, b2b platformja, egy e-piactér a kamarai regisztrált cégek, az önkéntes kamarai tagok és partnereik számára, ahol céginformációk, termékek és szolgáltatások részletes leírása, üzleti ajánlatok, üzleti hírek találhatók.