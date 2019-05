A legrosszabbra készül az EU Trump részéről

Az elnöknek május 18-ig kell döntenie az ügyben, de ezt a határidőt meg lehet hosszabbítani, és vannak arra utaló jelek, hogy ez így is történik majd, mindenekelőtt azért, mert a washingtoni vezetés a Pekinggel kezdett kereskedelmi tárgyalásokra akar összepontosítani - mondta az uniós biztos. Azért is a határidő meghosszabbítása lehet a következő lépés, mert "világossá tettük, hogy a vámok nem használnak Amerikának és nekünk sem", és az amerikai járműipar szereplői - köztük a kereskedők és a szakszervezetek - sem akarnak vámokat, mert tudják, hogy nem hajtanának hasznot nekik - fejtette ki Cecilia Malmström.Arra a felvetésre, hogy Donald Trump dühe az EU-s is sújthatja, ha rosszul alakulnak a Kínával folytatott tárgyalások, azt mondta, hogy ez megeshet, de a brüsszeli bizottságban nem ülnek ölbe tett kézzel, az amerikaiak hívására várva. Ehelyett a Mexikóval tervezett szabadkereskedelmi egyezmény véglegesítésén dolgoznak, tárgyalásokat folytatnak Új-Zéland és Ausztrália kormányával, és remélhetőleg rövidesen aláírhatják a Vietnammal kidolgozott szabadkereskedelmi megállapodást - mondta a svéd uniós biztos.Donald Trump nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vezethet be védővámot az EU-s járműipar gyártmányaira kereskedelmi minisztere, Wilbur Ross jelentése alapján. Cecilia Malmström kiemelte, hogy a Ross-jelentés nem nyilvános, az EU kereskedelempolitikájért felelős Európai Bizottságban is csak annyit tudnak, hogy az elnöknek május 18-ig kell döntenie róla. Mint mondta, "nagyon egyszerű lenne meghosszabbítani a határidőt, ha Trump úgy akarja".Az amerikai elnök tavaly májusban kérte fel a kereskedelmi minisztert annak feltárására, hogy a járművek és alkatrészek behozatala milyen hatást gyakorol az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. Az 1962-es kereskedelemfejlesztési törvény 232-es cikkelye alapján kezdeményezett vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a nagymértékű import nem tette-e tönkre a belföldi autógyártást, illetve az, hogy a belföldi autó- és autóalkatrészek gyártásának hanyatlása mennyire csökkentette az innovációt és az új technológiák alkalmazását. Ez a ritkán alkalmazott cikkely feljogosítja az elnököt arra, hogy nemzetbiztonsági megfontolások alapján korlátozza termékek és javak behozatalát.