Brexit: hajlik a halasztásra az EU

Tusk javaslata A rugalmas, de legfeljebb egy évig tartó halasztás lehetőségét is meg kellene vitatni a szerdai rendkívüli Brexit-ügyi csúcstalálkozón - írta az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében. Donald Tusk szerint az alternatív javaslat maximum egyéves hosszabbítást tenne lehetővé, mivel az Európai Uniónak akkor egyhangúlag kell majd döntenie kulcsfontosságú ügyekben. A rugalmas halasztás azt jelentené, hogy amennyiben a londoni parlament időközben megszavazza a kiválás feltételeit rögzítő, már többször elutasított szerződést, akkor a szigetország tagsága automatikusan megszűnik még a határidő előtt. Így elkerülhető lenne, hogy néhány hetente újabb és újabb csúcstalálkozót hívjanak össze.

A szerdai rendkívüli Brexit-ügyi EU-csúcstalálkozó zárónyilatkozatának tervezete értelmében a hosszabbításnak feltétele, hogy a szigetország részt vegyen a május végi európai parlamenti választásokon, amennyiben a londoni törvényhozás addig sem hagyja jóvá a kiválás feltételeit rögzítő szerződést.Ha nem sikerül a ratifikáció, és a választáson sem vesz részt az Egyesült Királyság, akkor június 1-jén automatikusan megszűnne a brit EU-tagság - ismertették az illetékesek a bennmaradó tagállamok képviselőinek kedd esti előkészítő ülésén elfogadott dokumentumot.A londoni alsóház kedden nagy többséggel jóváhagyta, hogy Theresa May miniszterelnök az Európai Unió szerdai csúcsértekezletén kezdeményezze a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további halasztását. A kormányzati indítványra 440, ellene 110 képviselő voksolt.Theresa May hivatalosan múlt pénteken kérte a Brexit legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez intézett levelében. A javaslat szerint ha e határidő előtt sikerül ratifikálni a Brexit-megállapodást - amelyet az alsóház eddig háromszor elutasított -, akkor a halasztási időszak is előbb véget érne.A ház elé kedden a kormány terjesztette be a halasztási kérelem jóváhagyásáról szóló indítványt. A képviselők azonban már előző este törvénybe iktatták azt az ellenzéki indítványt, amely egyenesen kötelezi Theresa May miniszterelnököt a Brexit-határidő további hosszabbításának kezdeményezésére, elkerülendő a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.