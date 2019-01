Dolgozó nyugdíjasok: idén 45 milliárd forintot kapnak az államtól

Az idén bevezetett járulékmentesség azt jelenti, hogy a nettó, kézhez kapott kereset egy nyugdíjas esetében a bruttó bér 71%-áról 85%-ra emelkedik. Ennek van azért ára is: mivel a dolgozó nyugdíjasok nem járulékfizetők, ezért betegség esetén nem számíthatnak táppénzre. (Ugyanakkor kórházi, háziorvosi ellátás természetesen nekik is jár.)A járulékmentesség 45 milliárd forintos kiesést okoz a költségvetésben, vagyis ekkora összeggel ösztönzi a kormány az idősek munkaerőpiacon maradását vagy visszatérését.A nyugdíjasok alkalmazása a munkaadóknak is megéri, ugyanis a bruttó béren felül fizetendő szociális hozzájárulási adót ("munkáltatói járulékot") sem kell fizetni - mondta Tállai.