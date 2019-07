Ezrével nőhet a pozitív NAV-lista az őszi önkormányzati választás miatt

A NAV 2009 februárja óta vezeti az úgynevezett köztartozásmentes adózói adatbázist, és az idei esztendő elején megközelítette a 180 ezret azoknak a száma, akikről az interneten elérhető adatbázis közhiteles módon tanúsította, hogy köztartozás nélkül tevékenykednek. Júniusra volt egy kis csökkenés, most 102 ezer cég, 38 ezer egyéni vállalkozó és 33 ezer magánszemély neve szerepelt a regiszterben.A lap emlékeztet rá, hogy a magánszemélyek 2014 óta jelentkeznek tömegesen az adatbázisba, ami összefügg egy akkortájt már hatályban lévő jogszabállyal: az önkormányzati és a helyi kisebbségi képviselőknek, valamint a polgármestereknek a megválasztásukat követő 30 napon belül kérelmezniük kell felvételüket az adatbázisba. A magánszemélyek számának növekedését az elmúlt években a csokkérelmek elbírálásánál megkövetelt köztartozás-mentesség is indokolhatta. A listához tartozás egyébként hitelfelvételkor, különféle pályázatok beadásakor is jól jöhet, de akár az üzleti megbízhatóság egyértelművé tételére is alkalmas lehet. Általában elmondható, hogy az adatbázisbeli tagság a tartozásmentesség igazolásaként fogadható el minden olyan esetben, amikor jogszabály miatt vagy más okból adóigazolás szükséges - írja a lap.Az adatbázisba kerüléshez a felvételi kérelem elektronikus úton juttatható el az adóhivatalhoz és az is lényeges, hogy az adatbázis a hatóság internetes oldalán el is érhető. A belépés legfontosabb feltétele, hogy a kérelmet benyújtó az adott időpontban ne tartozzon a közkasszának, s tagsága mindaddig megmarad, amíg adóügyei körül nem támad probléma vagy önmaga nem kéri neve eltávolítását. Az adófizetők akár hosszú éveken keresztül is az adatbázis tagjai lehetnek, a lista mindvégig igazolja a köztartozás-mentességet.