Hamarosan a vállalkozások bevallását is az adóhivatal készíti

Az adóhivatal szerepe az adómorál alakításában, a költségvetési bevételek biztosításában és az üzleti környezet fejlesztésében megkérdőjelezhetetlen - mutatott rá Varga Mihály. A tárcavezető kifejtette: a NAV-val szembeni elvárás az, hogy egyre több olyan szolgáltatást nyújtson, amellyel megkönnyíti és segíti a vállalkozások működését.A magánszemélyeket az e-szja révén már mentesítette a legbonyolultabb adminisztrációs kötelezettségétől, a cél most az, hogy 2021-ben a bevalláskészítés terhét már a vállalkozások válláról is levegye az adóhivatal. Az online szolgáltatások sikere lehet a biztosíték arra, hogy 2021-re - elsőként a magyar közigazgatás történetében - teljesen papírmentes hivatallá váljon a NAV - részletezte.A NAV újabb digitális megoldásokkal és szolgáltatásokkal ösztönözte az adózókat a törvények betartására 2018-ban - erről már az adóhivatalt vezető államtitkár beszélt évértékelő előadásában. Sors László kiemelte, a digitális megoldásokkal nemcsak az adózás és annak adminisztrációja lett egyszerűbb, a NAV hasznosítható adatvagyona is gyarapodott. Ez az ellenőrzések korszerűbb tervezését, az ellenőrzésre kijelölt adózók célzott kiválasztását és a szervezett bűnözői csoportok mielőbbi kiiktatását is lehetővé teszi.Sors László kifejtette, hogy az adózóbarát szemlélet, az adminisztrációcsökkentés, a digitalizáció és a következetes hatósági munka az adócsökkentés ellenére is garantálta a költségvetés bevételeit, sőt, az előírtnál 270 milliárd forinttal több adó érkezett az államkasszába.