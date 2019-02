Három évig nem kellene nyereségadót fizetni az új vállalatoknak

A kkv-szegmensben a 7 százalék feletti termelékenységnövekedés fenntartása szükséges a tartós gazdasági növekedéshez, ennek erősítéséhez is fogalmazott meg javaslatokat a Magyar Nemzeti Bank szerdán közzétett 330 pontos Versenyképességi programjában.Kezdeményezik egyebek mellett, hogy a kezdő vállalkozók az első három évben társaságiadó-mentességet élvezhessenek és tovább csökkenjen a szocho ebben a szektorban. Javasolják azt is, hogy a kkv-k által igénybe vehető fejlesztési adókedvezménynél a beruházás értékhatára 500 millió forintról 100 millió forintra csökkenjen, a beruházásokat azonnal el lehessen számolni az adóalapban és azokat le lehessen vonni a helyi iparűzési adóból, illetve javasolják, hogy a kkv-k bérfejlesztési támogatást kaphassanak beruházási feltételekkel.A szektor termelékenységének növelése érdekében elő kell segíteni a felvásárlásokat és fúziókat, egyszerűsíteni és gyorsítani kell a felszámolási eljárásokat - írták.Az MNB azt is javasolja, ha a vállalat élén generációváltás történik, az járjon együtt 2 éves osztalékadó-elengedéssel, a fiatal és női vállalkozók számára pedig kedvezőbb pályázati és hitelfelvételi lehetőségek jöjjenek létre.Szorgalmazzák a nagyvárosi co-working irodák számának bővítését, a nagyvállalatok által szponzorált akcelerátorok számának növelését és az egyetemi inkubátorok, spinoffok támogatását.Miután a kkv-k jelentős része továbbra is a hagyományos adózási formák között működik, a munkaerőpiaci versenyképesség növelése érdekében javasolják a munkát terhelő közterhek célzott csökkentését a kis- és középvállalkozásoknál.A javaslatok között szerepel vállalati honlap kötelező létrehozása, a vidéki digitális infrastruktúra fejlesztése, az IKT (információs és kommunikációs technológiai) kockázatok kezelésére vonatkozó szabályok szigorítása és egy célzott állami alap létrehozása, amely elsősorban a már meglévő technológiák (ERP, CRM szoftverek, felhő szolgáltatások stb.) adaptálását támogathatná szemléletformálással, oktatással és beruházási kerettel.Erősíteni kell a technológiai fókuszt az uniós támogatásoknál: a jelenlegi ciklus támogatáspolitikájában érdemi technológiai fókuszt egyedül az IT technológiák jelentenek, ezt bővíteni érdemes néhány magyar erősségű kulcstechnológiára és nem csak kutatás-fejlesztési fókuszban - írták, és megjegyezték, hogy német mintára célravezető lehet egy kockázati tőkebefektető vállalat létrehozása.Cikkeink a témában: