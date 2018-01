Hatalmas lehetőség Magyarországnak: jöhetnek a nagy áfacsökkentések

Nagyobb szabadságot kapnak a tagállamok az áfa-szabályozásban

nagyobb rugalmasságot biztosítson a tagállamoknak az áfamértékek meghatározása, és a kkv-k gyarapodását elősegítő, kedvezőbb adózási környezet kialakítása terén.

két, 5-15 % közötti külön mértéket

egy, 0-5 % közötti mértéket

egy 0 %-os mértéket (vagy nulla kulcsot) a héamentes áruk esetében.

A kisebb cégeknek is könnyebbség lesz

A kisvállalkozások 2 millió eurós bevételi határérték alatt egyszerűbben tehetnek majd eleget adókötelezettségüknek;

A tagállamok mentesíthetik az áfamentességre jogosult kisvállalkozásokat a nyilvántartással, a számlázással, a könyveléssel, illetve a bevallással kapcsolatos kötelezettségek alól;

A több tagállamban üzleti tevékenységet folytató legkisebb vállalkozások más tagállamokban is áfamentességben részesülhetnek majd, amennyiben teljes EU-n belüli árbevételük 100 000 eurónál kisebb.

Hogyan tovább?

A mai javaslatok az áfaszabályozás megreformálására és az egységes uniós áfaövezet kialakítására irányuló törekvések utolsó lépéseit alkotják és azt is célozzák, hogy jelentősen csökkenjen az EU-n belüli áfacsalás által okozott évi 50 milliárd eurós veszteség. Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért és szociális párbeszédért felelős biztosa a mai bejelentés kapcsán azt emelte ki: új szabályokra tett bizottsági javaslat arra irányul, hogyMint elmondta, a tagállamok által 1992-ben elfogadott közös uniós áfaszabályok túlságosan korlátozóvá váltak, alig néhány ágazat és termék esetében teszik lehetővé a kedvezményes áfamérték alkalmazását. A javaslat nagyobb önállóságot biztosít a tagállamoknak az adókulcsok tekintetében.A tagállamokkét külön termékkategóriában alkalmazhatnak mindössze 5 %-os kedvezményes adómértéket az országukon belül. Több tagállam különleges eltéréseket is alkalmaz további kedvezményes adókulcsokhoz., és azon termékek (például fegyverek, alkoholtartalmú italok, szerencsejáték és dohányáru) új listája lép a helyébe, amelyekrea 15%-os általános vagy a feletti héamértéket kell alkalmazni.Az államháztartási bevételek megóvása érdekében a tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell, hogyAz új szabályozás azt jelenti továbbá, hogy változatlanul kedvezményben részesülhet minden olyan áru, amely jelenleg az általános héamértéktől eltérő kulcs szerint adózik.Dombrovskis jelzése szerint a határon átnyúló kereskedelmet folytató vállalkozások 11 százalékkal magasabb megfelelési költségekkel szembesülnek a kizárólag belföldön kereskedőkhöz képest, ami a kisebb szereplőket érinti a leghátrányosabban. Éppen ezért a mai bejelentések a kkv-k működési környezetét is javítani akarja, mivel a kisebb cégek aránytalan áfamegfelelési költségeket viselnek, ami gátolja a gazdasági növekedést, mivel a kisvállalkozások teszik ki az EU-n belüli vállalkozások 98%-át.A hozzáadottérték-adóval kapcsolatos megfelelési költségek összességében véve évente 18 százalékkal fognak csökkenni.A következőkben a Bizottság a jogalkotási javaslatokat konzultáció céljából az Európai Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé, illetve elfogadás céljából a Tanács elé terjeszti.