Idén 57 milliárd forintot hoz a chipsadó

Közölte: a neta 700-800 vállalkozást érint, és az 50 legnagyobb gyártó fizeti be a 90 százalékát.

Joó Tamást arról kérdezték, hogy január elsejétől általánosan húsz százalékkal emelkedett a népegészségügyi termékadó (neta) az egészségi kockázatot jelentő ételeknél és italoknál, emellett az adóköteles italok körébe tartozik a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is.Ismertetése szerint kezdetben éves szinten 20 milliárd bevételt jelentett ez az adónem, ami 2015-ben 30 milliárd forintra nőtt, köszönhetően annak, hogy az alkoholtermékek is a népegészségügyi termékadó hatálya alá kerültek.Említette azt is, hogy a bevezetés utáni évben már kimutatták: a gyártók 40 százaléka eltávolította vagy csökkentette a káros összetevők mennyiségét.Joó Tamás szólt arról is, hogy ezt a bevételt kezdetben, 2012-ben és 2013-ban az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésére fordították, és most kiváló alapot nyújthat az egészségügyi fejlesztések megvalósításához.