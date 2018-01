Így adózunk 2018-ban: bomba újítás is jön

Könnyítések, aminek örülhetünk

Nem 2017-ben, hanem már korábban véste kőbe a kormány a családi adókedvezmény növelését, de érinti a családok pénztárcáját az idei évtől. Az adókedvezmény összege gyerekenként 17.500 forintra emelkedik (a tavalyi évhez képest gyermekenként 2500 forintos emelésről van szó).

A fizetővendéglátók a jelenlegi egy helyett 2018-tól már három lakásig vagy üdülőig választhatják a legegyszerűbb és a legnagyobb megtakarítást biztosító tételes átalányadó, amelynek összege szobánként évi 38 400 forint.

Komoly kedvezmény, hogy az ingatlant hosszú távon bérbeadóknak a jövő évtől nem kell az egymillió forintot meghaladó jövedelem után 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetniük, csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót.

2018-ra is jut a célzott áfacsökkentésekből: az internet áfája további 13 százalékponttal csökken, jövőre 5 százalék lesz, amely a tárca korábbi számításai szerint mintegy 22 milliárd forintot hagy a lakosságnál és a vállalkozásoknál.

A tavaly 18%-ra csökkentett kedvezményes áfakulcs a vendéglátásban 5 százalékra csökken a fogyasztható ételek és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok esetében.

A hal áfája 5 százalék lesz, amely a 3,5 milliárd forintos megtakarítást hozhat a lakosságnak.

A sertéshús mellett a sertésbelsőségekre is kiterjesztette ezt a kedvezményes áfakulcsot. Ez 2 milliárd forintos könnyítést jelent.

A betöltetlen orvosi praxisok újbóli betöltését segítheti az az új szabály, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni, ha a praxisát eredeti jogosultként megszerző magánszemély adja azt el.

A munkáltató által adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke a jövő évtől a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka helyett annak 60, a következő 24 hónapban a minimálbér 25 százaléka helyett 40, a következő 12 hónapban pedig 15 helyett 20 százaléka lesz.

A tanulmányaik mellett kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos hallgatóknak 2018-tól feleannyi közterhet kell fizetniük.

2018-tól megszűnik a munkáltatói adómegállapítás lehetősége.

Cégek, figyelem

Van itt szigor is

Több hullámban fogadta el a törvényhozás az idei adóváltozásokat. A klasszikus adócsomagot már tavaly júniusban megszavazták a parlamenti képviselők, de ebből a szempontból a 2016 novemberében elfogadott hatéves bérmegállapodás is fontos mérföldkő volt. A harmadik pakkról pedig 2017 novemberében döntöttek. Itt és most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az idei adózási tudnivalókról.A társaságok működését lényegesen befolyásoló döntés, hogy a 2016-os béremelkedés fényében (a hatéves megállapodásban foglaltak szerint) 2018-tól nem 20% lesz a szociális hozzájárulási adó, hanem 19,5% (miután 2017-től 27%-ról 22%-ra csökkent a szocho mértéke). Az itt kialakuló bérköltség-csökkenést jelentősen tompíthatja a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése.A szochoz kulcsának csökkenésével párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa is mérséklődik 19,5 százalékra. Emellett a kifizető által fizetendő adó is 19,5%-ra csökken. Ennek következtében változott az egyes cafeteria-elemekre fizetendő közteher is, néhány juttatás esetében a korábbi 43,66%-ról 40,71%-ra.A kiscégek számára jelent továbbá könnyítést, hogy 2018-tól egy százalékponttal 13%-ra csökken a kisvállalati adó mértéke. A cégek számára a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes kalkulációval segít a váltásban.A fejlesztési adókedvezmény a jövőben két új jogcímen, jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás, illetve jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás üzembe helyezése esetén is igénybe vehető lesz. Feltétel, hogy a beruházást nagyvállalkozás valósítsa meg a közép-magyarországi régió támogatható településein, és az termékdiverzifikációt eredményező induló beruházásnak vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősüljön.Az új rendszer július elsején élesedik, de a rendszer éles tesztelése jelenleg is zajlik. (Egyúttal ettől a naptól a belföldi összesítő nyilatkozat értékhatára 1 millió forintról 100 ezer forintra csökken.) Fontos eleme a szabályozásnak, hogy a kézi számlázás esetén az adatszolgáltatást 5 napon belül teljesíteni kell, egy internetes felületen keresztül.Már korábban elfogadott módosítás, hogy 2018-tól bevezetésre kerül a turizmusfejlesztési hozzájárulás, amit a vendéglátós cégeknek kell megfizetniük a szolgáltatások áfa nélkül számított értékére vetítve. Az ebből beérkező bevétel a központi költségvetés bevételét fogja hizlalni, azonban a törvény kimondja, hogy kizárólag turizmusfejlesztési feladatok finanszírozására fordhító ez az összeg.Több ponton is változik az adózás rendjéről szóló törvény, erről részletesen itt írtunk Az új, idén életbe lépő családtámogató intézkedésekkel is érdemes tisztában lenni, ezek ebben a cikkünkben találhatók meg.