Lengyelország beveti a magyarok szuperfegyverét

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő ambiciózus költségvetési csomagot jelentett be, melynek részleteiről Marek Suski, a miniszterelnök politikai kabinetjének vezetője beszélt. Elmondása szerint a kormány áfacsalás elleni küzdelme mintegy 40 milliárd zlotyt (közel 10 milliárd euró) hozott már éves szinten, ennek szétosztásáról született most döntés.Morawiecki a csomag keretében jelentette be a hétvégén a kkv-k társasági adójának 15-ről 9 százalékra csökkentését, ezzel a magyarral holtversenyben a legalacsonyabb adókulcsot vezetik be a lengyelek az EU-ban. Az adókulcs mellett a szociális hozzájárulást is csökkentik a kisvállalatok esetében.A kormány emellett indít egy 23 milliárd zlotys programot, melynek keretében az idősek életkörülményein próbálnak javítani. Ezen felül egy 5 milliárd zlotys terv készül helyi utak felújítására, illetve a családok beiskolázási költségeit is igyekszik enyhíteni a lengyel kormány azzal, hogy minden 18 év alatt gyermek után 300 zlotyt (mintegy 22 ezer forint) ad az iskolaév kezdete előtt.Gazdasági szempontból a társasági adókulcs csökkentése a legjelentősebb lépés, bár az új 9%-os kulcs egyelőre csak a kkv-kre fog vonatkozni. Első lépésben azonban ez Magyarországon is így volt, hogy az 500 millió forintos árbevétel alatti részre csökkent az adó, majd azt terjesztették ki. A lengyel lépéssel tovább élesedhet a verseny Közép-Európában a külföldi beruházásokért, a jelek szerint Varsó felveszi a magyar kormány által odadobott kesztyűt.