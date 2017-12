Megvan a döntés: ez a 17 ország került fel a feketelistára

Dél-Korea,

Panama,

Tunézia,

Egyesült Arab Emírségek,

Barbados,

Grenada,

Makaó,

Marshall-szigetek,

Palau,

Saint Lucia,

Amerikai Szamoa,

Bahrain,

Guam,

Mongólia,

Namíbia,

Trinidad és Tobago,

Szamoa.

A hírt a francia pénzügyminiszter, Bruno Le Maire jelentette be, a listán az alábbi országok szerepelnek:Le Maire azt is elárulta, hogy 47 joghatóság van az ún. szürkelistán, amely azokat az országokat tartalmazza, amelyek bár most még nem felelnek meg az EU-s sztenderdeknek, de ígéretet tettek arra, hogy az EU-s szabályoknak való megfelelés érdekében változtatnak eddigi adópolitikájukon.A végső feketelistán 6 országgal több van, mint amiről korábban a Bloomberg beszámolt. Az akkori hírek szerint rajta lett volna még a listán például a Zöld-foki Köztársaság, de EU-s országok nem szerepelnek a végső listán sem.