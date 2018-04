Orbán Viktor elárulta, mire készülnek januártól

2019 január

A mai magyar adórendszer jól működik. (...) A magyar adórendszer teljesítményre ösztönöz, és nem hanyagolja el az igazságosság szempontjait sem. Ezért az arányos adórendszer is marad, hiszen az úgy fair, hogy aki tízszer többet keres, az fizessen tízszer annyi adót, mint a másik ember. Az arányos adórendszer segít abban, hogy az emberek kiszámíthatóan tudják tervezni a jövőjüket.

Bátor döntéseket kell hoznunk ezen a területen, és a különféle műhelyek elképzeléseinek az összegzése után 2019 januárjában el kell indítani egy erőteljes versenyképességi politikát.

versenyképesség,

teljes foglalkoztatottság,

demográfia politika,

identitáspolitika

Ismerős ez a dokumentum

A miniszterelnök olyan kérdést is kapott, hogy a jövőre nézve mit tartogat egy újabb négyéves jobboldali kormányzás az adózásban. Erre kifejtette:A versenyképességi tervekről szólva pedig úgy fogalmazott, hogy egyetértenek azokkal, akik sürgetik a versenyképesség-javítást."Számomra a Magyar Nemzeti Bank elemzőgárdáját alkotó közgazdászok meglátásai szimpatikusak. Ők egy meglehetősen radikális álláspontot képviselnek, ezt az elképzelést Matolcsy György jegybankelnök már be is mutatta" - magyarázta a kormánypártok vezetője, majd hozzátette:Elmondása szerint a magyar modell négy pilléren nyugszik:Ha valamelyik területen döntés születik, annak figyelemmel kell lennie a többi három pillérre - húzta alá.Hasonló tervekről beszélt Orbán Viktor az MKIK rendezvényén nemrégiben Orbán Viktor nem most utal először a jegybank versenyképességi kiadványaira. Tavaly februárban kijelentette : az MNB 2016-ban bemutatott Versenyképesség és növekedés című könyve a vezérfonala a jövőbeli gazdaságpolitikának.Korábban több cikk keretében is foglalkoztunk a 2016 tavaszán bemutatott Versenyképesség és Növekedés című jegybanki kötettel . Már akkor rámutattunk arra, hogy az MNB versenyképességről szóló könyve az étlapja lehet a kormányzati intézkedéseknek és ez akár a harmadik Széll Kálmán Terv nevet is viselheti, mivel konkrét javaslatokat is megfogalmaz. A versenyképesség-javító javaslatok kidolgozásáért felelős jegybanki vezetőkkel pedig interjút is készítettünk a témában.Ezt követően 2017 októberében derült fény arra, hogy a jegybank rendszeresen előáll egy versenyképességi jelentéssel. A kiadvány a termelékenység, az emberi erőforrás mennyisége és minősége, a technológiai felkészültség, a szabályozói környezet, a vállalkozói attitűd, vagy a finanszírozási lehetőségek dimenziója alapján is vizsgálja a magyar gazdaság versenyképességét. A versenyképesség értékelése céljából több mint 100 mutatót használnak , amelyek több mint 90 százalékban objektív indikátorok. Egy látványos táblázatot is készítettek a jegybank közgazdászai, amely bemutatja Magyarország relatív versenyképességi pozícióját minden főbb, a versenyképesség szempontjából fontos tényező tekintetében, ezáltal azonosíthatók azok a területek, ahol van tér a javulásra.

Bónuszként a lehetséges étlap

A munkát terhelő adók mérséklése.

A legkevésbé foglalkoztatott csoportok munkára ösztönzése.

A Munkahelyvédelmi Akcióterv felső korlátjának emelése.

A közmunkarendszer fejlesztése.

A nyugdíjrendszer munkaerőpiacon maradást ösztönző elemeinek erősítése.

Atipikus foglalkoztatási formák ösztönzése.

Az adóelkerülés mérséklése.

A társasági adó fizetésének egyszerűsítése.

A társasági adó közelítése a pénzforgalmi adózás felé.

Meglévő adókedvezmények rendszeres értékelése.

K+F-források növelése.

Kutatók és fejlesztők létszámának növelése.

A kkv-szektor innovációs menedzsmentkapacitásának növelése.

Versengő garanciaszervezet a kkv-k hitelezésének elősegítése érdekében.

Aktívabb hazai iparpolitika kialakítása, új technológiák adaptációja.

Regionális és helyi gazdaságfejlesztés.

Szabályozott energiaárak további csökkentésének vizsgálata.

Az állami intézmények létszámának és bérkiadásának felülvizsgálata.

Az államigazgatás struktúrájának felülvizsgálata.

A jogkövető magatartás ösztönzése.

Az állami ügyintézés felgyorsítása az e-governance által.

Az építési engedélyek kiadásának felgyorsítása.

Az állami közműszolgáltatások fejlesztése.

A gyed felső határának növelése.

A családi adóalap-kedvezmény további növelése a 2 gyermeket vállaló családoknál.

Az egyszeri anyasági támogatás emelése.

A bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése.

Többletforrás biztosítása az egészségügyi rendszerben a magánforrások beengedésével.

A rendszeres szűrővizsgálatok számának növelése, a munkahelyi és iskolai sportolás ösztönzése, valamint a népegészségügyi termékadó további emelése.

A gyermekvállalás nyugdíjrendszerben való elismerése.

Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak fejlődésének támogatása, valamint a nyugdíjbiztosítást választó ügyfelek védelme.

Oktatásba magánforrások csatornázása.

Kompetencia- és készségalapú tananyag.

Nyelvtudás javítása a középfokú oktatásban.

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának további növelése.

Műszaki és természettudományi végzettséggel rendelkező diplomások arányának növelése.

Felsőoktatási K+F-kiadások növelése.

Mentális egészség csomag.

, mely támogatja a Varga Mihály által vezetett nemzeti versenyképességi tanács munkáját. Az ilyen tanácsi üléseket követően a miniszter konkrét terveket jelent be:A 2016-os kötetben javaslatként egyébként az itt felsorolt intézkedések szerepeltek a jegybank részéről. Orbán Viktor mostani interjúja kapcsán nem lennénk meglepve, ha a jövőben (a választások után) ezek az intézkedések köszönnének vissza.