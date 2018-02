Rá sem fogunk ismerni a NAV-ra

Kiemelte, hogy 2021-től a mellett, hogy a legtöbb bevallást elektronikusan az adóhivatal készítheti el, akár teljesen papírmentessé válhat a NAV.

Az NGM közleménye szerint a tárcavezető elmondta, hogy két éve a "Svéd modell" elérését tűzte ki célul, amelyben az adóhivatal a közigazgatási szervek népszerűségi listájának az élén áll.2018-ban pedig a NAV számos EU-ban is egyedülálló és példaértékű szolgáltatást kínál a vállalkozásoknak. Ezek közül Varga Mihály kiemelte, hogy idén a tavalyi négymillió mellett további egymillió magánszemélyt mentesít az szja-bevallás kitöltésének kötelezettsége alól. Idén a hivatal a vállalkozásoknak jövedéki adóbevallási tervezetet is küld. A mentorálással pedig évente mintegy 100 ezer kezdő vállalkozásnak nyújt speciális, ha szükséges egyedi szakmai segítségét fél éven keresztül az adóhivatal.A jelenlegi tesztfázis után 2018. nyarától indul élesben a gazdaságfehérítés újabb eszköze az online számlázás, amely nemcsak az illegális piaci szereplők szűri ki, hanem megteremti a lehetőségét az áfa-bevallási tervezetek adóhivatali elkészítésének is - mondta Varga Mihály.A NAV 2018-tól az EU tagállamai közül egyedüliként biztosítja a papírmentes ellenőrzést ezzel időt és jelentős költséget spórolva az adózóknak.A NAV 2018-as kihívásai közül Varga Mihály az online számla bevezetése, a mentorálás és a közigazgatási ügyek végrehajtása mellett az államkassza bevételeinek biztosítását emelte még ki. Az adóhivatalnak ugyanis úgy kell a tavalyi bevételénél 580 milliárd forinttal többet hoznia, mint tavaly, hogy mindeközben idén az adócsökkentések révén 280 milliárd marad a családoknál, a lakosságnál, és a vállalkozóknál. A költségvetés 2018-ban majd 14 ezer milliárd forintot vár a NAV-tól.