Robotokkal erősít a KPMG: átalakulnak a munkafolyamatok

Robert Stöllinger, a KPMG vezérigazgatója egy pénteki sajtó-háttérbeszélgetésen elmondta: a cég 10%-kal növelte árbevételét tavaly (22 milliárd forintra), 120 fővel emelkedett dolgozói létszáma. A legújabb üzletáguk aa (leginkább külföldi, multinacionális) ügyfelek összpontosítják ügyviteli szolgáltatásukat, mindegyik országban egy szolgáltatót szeretnének - az adótanácsadónál pedig olyan megoldásokat használnak, amelyek a központi rendszer adataira hagyatkozva végzik az adó (áfa) bevallást.A digitalizáció és az automatizálás természetesen az egyik leginkább meghatározó trend a szektorban. Az algoritmusoknak, szoftvereknek köszönhetően csökken a "manuális" munkák szerepe, így a dolgozók egyre magasabb szintű, és egyre komplexebb munkát tudnak végezni - így egyre több olyan szakemberre vans zükség, aki ezeket az adatokat használni, értelmezni tudja. A több feldolgozott adat ugyanakkor lehetőséget teremt további, eddig nem elérhető szolgáltatás megvalósítására is.Ráadásul - a digitalizációnak köszönhetően - a könyvelési rutinfeladatokat is gépek végzik, egyre kevesebb a papír-alapú munkafolyamat, sőt, optimális esetben az adatok nem is léteznek fizikai (számla) formában, a rögzítés és a feldolgozás valós időben történik, helytől függetlenül.A digitalizálás még a jogi szakmát is érinti: bár ma még nincs olyan mesterséges intelligencia, amely képes lenne kiváltani a jogi munkafolyamatokat, az adatgazdasági fejlődése ezen a területen is érvényes. A komplexebb problémák gyorsabban, szélesebb körben átláthatók, így a jogi folyamatok megoldási ideje és költségeik jelentősen csökkennek.