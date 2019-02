Szja, gépjárműadó, chipsadó - Nagy dobásra készülhet a kormány az adózásban

Munkára rakódó terhek további mérséklése

Erre szükség esetén a gazdaság fehéredése és az egészségügyi kockázatot vagy környezetterhelést jelentő termékekre, szolgáltatásokra kivetett, jellemzően fogyasztási adók súlyának növelése biztosíthat fedezetet.

A hazai kkv-k számára további adókedvezmények biztosítása

A PM szerint ezen adónemek további népszerűsítése, illetve a kisvállalkozásokra rakódó terhek mérséklése érdekében szükség lenne:

A kiva belépési értékhatárok emelésére a kisvállalkozás definíciója szerinti összeghatárokig.

A kiva kulcs csökkentésére a 6 éves adó- és bérmegállapodás lépéseivel összhangban - ezzel biztosíthatók a kedvezményes bérterhek kisvállalati körben.

A kata szabályrendszerének finomhangolására a káros verseny visszaszorítása és az önfoglalkoztatók számára kínált nyugellátás értékének megőrzése érdekében.

A vállalati beruházások élénkítése

Az alacsony társaságiadó-kulcs mellett kedvezőtlen a társasági adó túlságosan komplex, helyenként túlszabályozott jellege, amely közvetlen beruházási és közvetett, adminisztrációs akadályt is jelent a vállalatok fejlődése szempontjából.

A minisztérium emiatt javasolja, hogy:

Lazítsák a beruházások fejlesztési tartalék keretei közt történő leírásának korlátait, ezáltal ugyanis javítható lenne a termelékenység.

A csoportadózás lehetőségének megteremtését, valamint a nemzetközi adózást érintő szabályok versenyképességi szempontokat is szem előtt tartó felülvizsgálatát, növelve ezzel az ország vonzerejét.

Az értékcsökkenési szabályok, a veszteségelhatárolás, az előlegkiegészítési kötelezettség és a kedvezményrendszer újragondolását.

Az adórendszer egyszerűsítése

Emiatt a PM azt javasolja, hogy a kormány:

Vonja össze a munkavállalói járulékokat, egységesítse a járulékalapokat.

Egyszerűsítse a magánszemélyek önálló, vállalkozási és őstermelői jellegű jövedelmeire vonatkozó szabályrendszert.

Konszolidálja a gépjárművek adóztatását.

Csökkentse a kisadók számát.

Adóadminisztráció csökkentése

Ehhez szükséges lenne:

A bevallások, adatszolgáltatások egyszerűsítési lehetőségeinek átfogó vizsgálata (a szabályrendszer egyszerűsítése adta lehetőségekre építve).

Az adóhatósági folyamatok teljes körű elektronizációja és a hatóságok közti információcsere lehetőségeinek kiszélesítése.

Az adóhatóság által kiajánlott adatszolgáltató szoftverek körének bővítése (amely automatikussá tehet bizonyos adatszolgáltatásokat), a vállalati adók egy része esetén pedig lehetővé válik az adóhatóság által jóváhagyott adatszolgáltató rendszerekre épülő bevallástervezetek (pl. áfa, bérszámfejtés) automatikus elkészítése is. 2021-től a vállalkozások többsége számára az adóhatóság készíti el az adóbevallásait.

A gazdaság fehérítése

A minisztérium szerint szükség van:

A valós időben gyűjtött információk hatósági körének bővítésére. A hazai gazdasági tevékenységek kapcsán ez jelenti az online pénztárgépek és online számlázás által lefedett kör szélesítését, illetve az adatok összekapcsolásával nyerhető információk jobb kiaknázását, a hatóságok közti együttműködési lehetőségek szélesítését, illetve az elektronikus fizetés terjedésének ösztönzését.

Az építésgazdaság szabályszerű és tisztességes működésének szigorúbb felügyeletére, a hatékonyabb vizsgálatok mellett ideértve olyan támogató hangvételű értesítések megküldését is az építőipari vállalatok részére, mely felhívja a figyelmet az iparágban jellemző - és így benchmarkként alkalmazott - bérszínvonal mértékére.

A digitális gazdaság fejlesztése

A dokumentum hangsúlyozza, hogy az EU-s áfa-irányelv ugyan nem teszi lehetővé a papír alapú számlák használatának megtiltását, ezért azokat széleskörűen korlátozni nem lehet, negatív ösztönzőként a már most is alkalmazott, papír alapú számlák többlet-adminisztrációja alkalmazható.

Mennyibe kerülne mindez?

Mozgalmas nap volt a tegnapi, az MKIK gazdaság évnyitó rendezvényén ugyanis Orbán Viktor, Matolcsy György és Varga Mihály is felszólalt, azt ecsetelve, hogy milyen intézkedésekre lesz szükség a következő években ahhoz, hogy Magyarország tartós felzárkózási pályára álljon, és érdemben megközelíthesse a nyugat-európai életszínvonalat 2030-ra. Ennek megvalósításához a Magyar Nemzeti Bank mellett a Pénzügyminisztérium is letett tegnap az asztalra egy javaslatcsomagot : a 90 oldalas dokumentum több oldalról közelíti meg a magyar gazdaság versenyképességének javításának lehetőségeit, ezek közül most az adózási rendszert érintő javaslatokat vesszük sorra.2017-ben lépett hatályba a versenyszféra és a kormány által elfogadott bér- és adómegállapodás, amelynek keretében a kormány többek között azt vállalta, hogy a 2018-at követő években összesen négy alkalommal, 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke azokban a negyedévekben, amikor a reálbér növekedése az előző csökkentés időpontjához képest eléri a 6 százalékot. A döntéshozók ezzel akarták támogatni a bérek dinamikus növekedését, mindezt úgy, hogy közben a munkaerőköltség ne emelkedjen olyan értékben. A megállapodás eredményeként a régiós és OECD összevetésben is magasA PM szerint versenyképességünk javítása érdekében Magyarországnak el kell érnie a visegrádi országok adóelvonási szintjét. Ezen belül kiemelt jelentőségű a munkára rakódó közterhek és a beruházásokat visszafogó terhek csökkentése.Bár a társasági adó kulcsának 9%-ra történt mérséklése kedvező feltételeket biztosít EU-s viszonylatban, a PM hangsúlyozza, hogy a kkv-k számára az adóügyintézés egyszerűbb és gyorsabb jellege, és a nyereségadón túli terhek, így különösen a munka terheinek szintje is fontos tényező. Ennek érdekében hozták létre az önfoglalkoztatók számára a kisadózók tételes adóját (kata), míg a nagyobb kis- és középvállalkozások számára a kisvállalati adót (kiva).A PM szerint az alacsony társasági nyereségadó, illetve a fejlesztési tartalék társasági adóalapot csökkentő tételként (elismert költségként) való elismerése ösztönzőleg hat a beruházásokra, azonban vannak hiányosságai a rendszernek.A PWC és a Világbank Doing Business felmérése szerint az adózással eltöltött idő a régióban kiemelkedően magasnak számít. A töredezett adórendszer hozzájárul a magas adminisztrációs terhek kialakulásához - írja az elemzés. A nemzetközi összehasonlításban alacsony adminisztrációval jellemezhető országokban többnyire a közteherfajták száma is alacsonyabb. Magyarországon jelenleg mintegy 60 különböző közteherfajta létezik, melyből a 15 legnagyobb adja a bevételek több mint 92 százalékát, a 40 legnagyobb pedig a 99 százalékát.Már az előző pontban is megjelent az adórendszer egyszerűsítése kapcsán az adminisztráció, illetve az ezzel járó költségek csökkentése.A PM szerint az elmúlt években jelentős előrelépés történt Magyarországon a szürkegazdaság visszaszorításában, ami óriási plusz bevételt hozott az államkasszának, az EU-s átlaghoz képest azonban még mindig van hova javulnunk.A PM kiemelt stratégiai célnak tekinti a hazai vállalkozások digitalizációjának növelését, amelyhez egyszerre támogató és kényszerítő eszközök kidolgozása szükséges. A lényeg, hogy azon vállalkozások, amelyek kizárólag elektronikus formájú számlákat állítanak ki, előnyben részesüljenek, ezáltal ösztönözve őket a papír alapú számlák elhagyására, és digitalizációjuk elősegítésére.Közben olyan pozitív ösztönzőt kapnának a digitalizáló vállalatok, mint például a NAV általi időbélyegzés és elektronikus archiválás biztosítása.A PM számításai szerint a teljes program (nem csak az adózást beleértve) közvetlenül nézve a GDP-arányos egyenleget közel 1%-kal rontaná, az általuk generált növekedési hatás miatt azonban az összesített egyenleghatás jóval kevésbé lenne negatív, sőt, 2023-ra pozitívba is fordulna.

A cikkben fentebb tárgyalt adóreform tervek a következő években 130-150 milliárd forintos közvetlen ráfordítást jelentenének, ezt azonban (részben) ellensúlyozná a pozitív növekedési hatás. A költségbecslésekből azért jól látszik, hogy olyan jelentős adócsökkentésre (például az egyszámjegyű szja-ra, ami korábbi becslések szerint több mint 600 milliárd forintba kerülne) nem lát költségvetési mozgásteret a minisztérium.