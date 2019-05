Tarol az e-szja rendszer

Az államtitkár elmondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mintegy 5,5 millió magánszemélynek készítette el idén az adóbevallási tervezetét, amelyek jelentős többsége keddtől érvényes bevallássá vált. Az e-SZJA rendszerén keresztül keddig 1 452 000 adóbevallás érkezett be, a tervezetet 950 ezren fogadták el módosítás nélkül, 483 ezren módosították, egészítették ki a bevallásukat, amelynek legjellemzőbb oka a családi adókedvezmény érvényesítése volt - tette hozzá.Izer Norbert szerint az adatok azt mutatják, hogy a lakosság körében egyre népszerűbbek az egyszerű, online megoldások,Elmondta, hogy egyre jobban nő az adótudatosság is. Az adófizetők idén több mint 30 százalékkal több rendelkező nyilatkozatot adtak le elektronikus úton adójuk egy százalékáról, mint tavaly. Az online felületen keresztül tavaly 746 ezren nyilatkoztak adójuk 1 százalékáról, idén 977 ezren.Az e-SZJA mintájára az a cél, hogy 2021-től már a vállalkozásokat is segítse a NAV a tervezetek elkészítésével. Idén egy nagy lépést tettek ebbe az irányba azzal, hogy a jövedékiadó-bevallást az adóhatóság készíti, a tervezetét megküldi az érintetteknek - húzta alá.Az államtitkár beszélt arról is, hogy a papíralapú szja-bevallási rendszer 1989 óta működött. 2015-ben a tárca úgy döntött, hogy megpróbálja csökkenteni az adóbevallás kitöltésének terhét azzal, hogy az adóhatóság készítse el ezt a tervezetet a magánszemélyek helyett. Ez 2017-ben valósággá vált, amikor a hatóság közel 4 millió magánszemélynek készítette el az adóbevallás tervezetét, tavaly egymillióval tovább bővült a kör, amikor a munkáltatók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek helyett is dolgozott a NAV.Rámutatott, hogy a magyar szja-rendszer nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedik. A hasonló rendszert kínáló országok egyike sem olyan teljeskörű, mint a magyar, mert általában csak a bérekre koncentrálnak, ezzel szemben a magyar adóbevallási tervezet a béreken kívül az összes olyan jövedelmet tartalmazza, amelyről az adóhatóságnak van információja.Mindezek mellett a hazai rendszer egyedülálló a kedvezmények kezelésében is, például a családi adókedvezmény és az első házas kedvezmény is szerepel a tervezetben. Ha azt látja az adóhatóság, hogy önkéntes pénztárba történt befizetés, akkor annak a kedvezményét is automatikusan felajánlja a rendszer a magánszemélyeknek - közölte az államtitkár.